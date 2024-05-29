İstanbul Pasajı nereye taşınıyor? “Malatya’nın en nostaljik sahaflar çarşısıydı”

Malatya’nın en gözde mekânlarından biri olan İstanbul Pasajı, 6 Şubat depremlerine göğüs gererek ayakta kalmayı başardı. Depremleri az hasarlı olarak atlatan pasaj varlığını sürdürmeye devam ederken son günlerde Saray Mahallesi’nin rezerv alan ilan edilmesiyle yıkılacağı bilgisi geldi. Peki, İstanbul Pasajı nereye taşınıyor?

TARİH BOYUNCA NOSTALJİK BİR ÇARŞI OLARAK HİZMET VERDİ

İstanbul pasajı, ağırlıklı olarak kitapçıların ve sahafların bulunduğu nostaljik bir çarşı olarak hizmet veriyor. 2013 yılında dönemin Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır tarafından restore edilen pasaj, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla modernize edilerek üzeri kapatıldı ve ön cephelerine ahşap kaplama yapıldı. Pasajın içerisinde kitapçılar, sahaflar ve çay ocakları yer alır. Son olarak 2013 yılında bir dönüşüm geçiren İstanbul Pasajı, 2023 yılındaki depremlerden etkilenmeden ayakta kalmayı başardı. Pasaj, tarihi boyunca kitapçıların ve sahafların bulunduğu nostaljik bir çarşı olarak hizmet verdi.

İSTANBUL PASAJI YIKILACAK MI?

Malatya’da son günlerde birçok mahalle rezerv alan ilan edildi. Rezerv alan ilan edilen mahallelerin yıkılacağı ve yeniden yapılacağı bildirildi. Bu kapsamda Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Saray Mahallesi’ de rezerv alan ilan edilen mahallelerinden biri oldu. Saray Mahallesi’nde bulunan İstanbul Pasajı’nın yıkılacağı ve oradaki esnafların Hürriyet Parkı’nın altında bulunan Kanalboyunda verilecek olan konteynerlere yerleştirileceği söylentiler arasında. İstanbul Pasajı'nın yeni yeri ve taşınma süreci ile ilgili gelişmeler ilerleyen günlerde daha netlik kazanacak.

NOSTALJİYE YOLCULUK

Araştırmacı yazar Atilla Kantarcı hem pasajın tarihi hakkında hem de dönemin önemli sahafçılarından olan Kibar Beyefendi hakkında Busabah Medya’ya bir demeç verdi. Kantarcı şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Pasajı ilk olarak 1970’li yıllarda gündeme geldi. Eski kitapların satıldığı ve tamamen kitap pasajından oluşuyordu. Daha sonra içerisine çay ocakları, berber gibi küçük esnaflar geldi. Biz gençlik yıllarımızda orada kitap almaya, kitap okumaya, eski kitaplar bulmaya giderdik. Orada Malatya’nın çok sevilen sayılan kitapçıları vardı. İstanbul Pasajı, Malatya’nın en nostaljik ve en meşhur sahaflar çarşısıydı.”

“KİTABA OLAN SEVDASI ONU SAHAF YAPTI”

Dönemin önemi sahafçısı Kibar Beyefendi hakkında konuşan Kantarcı,

“Bizim çocukluk yıllarımızda o zamanda sahaf çarşısının çok yaşlı kibar bir beyefendisi vardı. O dönemin önemli sahafçılarından biriydi. Adı Muharrem Keçeli’ydi. O dönemde biz çocukken yanına giderdik, çok tatlı dilli, güler yüzlü biriydi. Kitaplar hakkında bize bilgi verirdi. Kitapları ondan kiralardık, okurduk, geri getirir verirdik. Bizim neslin kitap okuma alışkanlığı kazanmasında çok büyük emekleri vardır. İstanbul Pasajı’nın en önemi esnaflarından ve en büyük hizmet eden insanlarından bir tanesiydi. Okuma alışkanlığını biz ondan kazandık. O dönemde çocuklar dükkânda bulunan sandalyelerde Teksas-Tommiks okurlardı. Kitap pahalıydı, o nedenle 5-10 kuruşa okur kitabı bir başkasına verirlerdi. Yoksa 2,5 lira bir kitaba para vermek her babayiğidin karı değildi. Bu şekilde başladı, sonra okul kitapları sattı. Kitaplar, romanlar derken sahaflık devam etti. Kitaba olan sevdası onu sahaf yaptı. 60 yıl sahaflık yaptı ve 2018 yılında 90 yaşında vefat etti. Dükkanı hala sahaflar çarşısında duruyor, şimdi oğlu dükkana bakıyor”

sözlerini kaydetti.