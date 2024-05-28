Rüyada şemsiye görmek ne anlama gelir?

Rüyada kapalı bir şemsiye görmek, güzel bir işe; açık bir şemsiye görmek ise büyük güven duymaya delalet eder. Bazı yorumculara göre, rüyada şemsiye görmek, kadın için kocaya işaret ederken, devletten himaye ve destek görmek anlamına da gelir. Bu rüya, rüya sahibine yaklaşan hayırlı ve olumlu gelişmelere işaret etmekte.

RÜYADA ŞEMSİYE GÖRMENİN ANLAMI VE YORUMU

Rüyada şemsiye görmek hayırlı bir yardımcıya, mal ve dünyalığa, geçici menfaate delalet eder. Şemsiye umulmadık bir yerden gelecek bir yardımı ifade eder. Rüyada kapalı bir şemsiye güzel bir iş, açık şemsiye büyük güven duymak demektir. Bazı yorumculara göre, kadın için kocaya işaret eder. Devletten himaye ve destek görmek anlamına da gelir.

RÜYADA ŞEMSİYE İLE YÜRÜMEK

Yağmur yağarken şemsiye ile yürümek, zor bir durumda büyük destek sağlayacak bir arkadaşın varlığına yorumlanır. Yağmur altında başında şemsiye ile yürümek, üzüntü ve sıkıntılı anlarda yardım edecek bir dostu ifade eder.

RÜYADA ŞEMSİYE KULLANMAK

Yaz mevsiminde yağmur yağmadan şemsiye kullandığını görmek, devletin gazabından korkmaya, hükümetin bazı yaptırımlarından sakınmaya veya yağmur yağmasına işarettir.

RÜYADA PLAJ VE BAHÇE ŞEMSİYESİ GÖRMEK

Büyük bir plaj veya bahçe şemsiyesinin altında oturmak, her türlü dert ve tasadan uzak olmak demek.

RÜYADA KIRMIZI ŞEMSİYE GÖRMEK

Kırmızı şemsiye, güç ve kuvveti temsil eder. Düşmana galip gelmeye işarettir. Rüyasında kırmızı şemsiye gören kimse, kolayca rızkını kazanır veya zengin olur.

RÜYADA ŞEMSİYE SATIN ALMAK

Evli olmayan bir kadın rüyada şemsiye satın aldığını görse, kocaya gideceğine yorumlanır. Hasta bir kimse için hastalıktan kurtulmaya işaret.

RÜYADA SİYAH ŞEMSİYE GÖRMEK

Siyah şemsiye, saygın, güç ve kudret sahibi birine işaret eder. Böyle bir kişinin yardımıyla muradına erer veya memur olur.

RÜYADA ŞEMSİYE AÇMAK

Yağmurda şemsiye açarak yürümek, işlerin düzgün gittiğine işaret eder. Şemsiye açmak bazen gerçek bir sırdaşa, aileden yardımcı olan bir büyüğe; bazen de kötü bir haberin geleceğine işaret eder. Yağmurda şemsiyesini açmadan yürümek, yanlış işler yaparak üzüleceğine hükmedilir.

RÜYADA BEYAZ ŞEMSİYE GÖRMEK

Beyaz şemsiye, zenginliğe veya kuvvet bulmaya işarettir. Beyaz şemsiye görmek, yolculuğa çıkılacağına işaret eder. Yaz mevsiminde beyaz şemsiye kullanmak, sıcak bölgelere seyahat etmeye, hac veya umreye gitmeye işaret.

RÜYADA KIRIK ŞEMSİYE GÖRMEK

Kırık şemsiye görmek, dedikoduya işaret eder. Evlilik hazırlığında olan biri için sıkıntıya işaret sayılır.

RÜYADA BÜYÜK ŞEMSİYE GÖRMEK

Büyük şemsiye, uzak bir yolculuğa, yardım görerek sıkıntıdan kurtulmaya, rahatlamaya ve gizli bir düşmandan sakınmaya yorumlanır. Hasta bir kimse için sağlığa kavuşmaya işaret.

Kaynak: Haber Merkezi