BİM’e bu hafta kamp ve piknik malzemeleri geliyor

17 Mayıs 2024 itibariyle BİM marketlerde satışa sunulacak ürünler ve kataloğu şu şekilde açıklandı:
“Aile Tipi Çadır 6 Kişilik 4 bin 999 TL,
Verandalı Çadır 6 Kişilik 3 bin 999 TL,
Çift Katmanlı Çadır 4 Kişilik 2 bin 599 TL,
Çift Katmanlı Otomatik Çadır 4 Kişilik 2 bin 499 TL,
Otomatik Çadır 4-5 Kişilik 1.399 TL,
Hızlı Kurulan Duş-Giyinme Tuvalet Çadırı 799 TL,
Otomatik Çadır 2 Kişilik 1.199 TL,
Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL,
Metal İskeletli Katlanır Kamp Sandalyesi 1.399 TL,
Seyahat Tipi Kamp Sandalyesi 499 TL,
Portatif Kamp Sandalyesi 699 TL,
Şişme Kamp Yastığı 199 TL,
Uyku Tulumu 599 TL,
Fileli Kamp Organizeri 139 TL,
Şişme Yastık 69 TL,
Büyük Kamp Baltası 699 TL,
Kamp Baltası 579 TL,
Fonksiyonel Kamp Baltası 279 TL,
Katlanır Budama Testere 149 TL,
12'li Çamaşır Askısı 149 TL,
Çok Amaçlı El Aleti 429 TL,
Kamp Bıçağı 429 TL,
Columbia Av Bıçağı 799 TL,
Cibinlikli Hamak 599 TL,
Hamak 349 TL,
Karabina 5'li Set 99 TL,
Çadır Kazığı 6’lı 99 TL,
Halat 15mx1.5cm 199 TL,
Kamp Halatı 99 TL,
Çadır İpi 99 TL,
Çok Amaçlı Gergi Lastiği 99 TL,
Taşınabilir Güç İstasyonu 28 wh 600 W 12 bin 999 TL,
Stanley Advanture 1 L Termos 1.299 TL,
Stanley Advanture 532 ml Yemek Termosu 999 TL,
Ck-508 Pro Seramik Portatif Ocak 899 TL,
6 Kanatlı Rüzgârlık 300x120 mm 329 TL,
Katlanabilir Kamp Ocak 279 TL,
Kartuş Tüp 227 G 79 TL,
Katlanır Yuvarlak Kamp Masası 399 TL,
Kamp Taburesi 79 TL,
Plastik Kollu Katlanır Kamp Sandalyesi 229 TL,
Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL,
Masa ve 2 Katlanır Kamp Sandalyesi 699 TL”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.