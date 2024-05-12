- Gündem

Gaziantep'te 23 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Şehitkâmil ve Nizip ilçelerinde 2 farklı iş yerine operasyon düzenledi.

Gaziantep'te 23 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi mask
Gaziantep'te 23 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Şehitkâmil ve Nizip ilçelerinde 2 farklı iş yerine operasyon düzenledi.

Gaziantep'te 23 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda A.Ü. ve M.A. adlı iş yeri sahiplerine ait olan yerlerde adli arama yapıldı. Yapılan aramalarda, piyasa değeri toplamda 23 milyon 120 bin TL olan 354 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep'te 23 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Operasyon kapsamında iş yeri sahipleri A.Ü. ve M.A. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonla ilgili detaylı incelemeler sürerken, kaçakçılıkla mücadelede kararlılıkla devam edileceği bildirildi. Bu gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele, Şehitkamil, Nizip, operasyon, gümrük kaçağı, gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, Şüpheli, Jandarma

12 May 2024 - 08:49 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL