Gaziantep'te 23 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Şehitkâmil ve Nizip ilçelerinde 2 farklı iş yerine operasyon düzenledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda A.Ü. ve M.A. adlı iş yeri sahiplerine ait olan yerlerde adli arama yapıldı. Yapılan aramalarda, piyasa değeri toplamda 23 milyon 120 bin TL olan 354 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında iş yeri sahipleri A.Ü. ve M.A. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonla ilgili detaylı incelemeler sürerken, kaçakçılıkla mücadelede kararlılıkla devam edileceği bildirildi. Bu gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı