BİM’e bu hafta Off Road Benzinli ATV geliyor

10 Mayıs 2024 BİM Aktüel indirim kataloğunda satışa çıkan ürünler neler? Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan BİM’e bu hafta hangi ürünler geliyor? Sizler için fırsat ürünü olarak sunulan ve bu hafta sonu BİM marketlerde satışa çıkacak ürünleri derledik. Bakın bu hafta BİM marketlerde neler satışa sunulacak.

10 Mayıs 2024 itibariyle BİM marketlerde satışa sunulacak ürünler ve kataloğu şu şekilde açıklandı:

“110cc Off Road Benzinli ATV SKYJET 49 bin 999 TL,

Speedlight Pro İnce Teker E-Bike KUBA 17 bin 999 TL,

Rookie 20 Jant 21 Vites Amortisörlü Venti 3 BİN 199 TL,

Braun Blender Seti (Model: MQ5207WH) 1.799 TL,

Philips Air Fryer (Model: HD9650/90) 6 bin 199 TL,

Kumtel Air Fryelı Mini Fırın 2 bin 999 TL,

Dienni 3 Kapaklı Gardırop Beyaz 2 bin 499 TL,

Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı 4 bin 299 TL,

Mimilos Desenli Katlanır Masa 499 TL,

Elit Rattan Masa 80x80 1.199 TL,

Ares Rattan Koltuk 549 TL,

Nibras Koltuk 219 TL,

Örgü Tabure BIXL 89 TL,

Rubi Çocuk Koltuğu BIXL 89 TL,

Kalin Sıcak Mum Silikon Tabancası 60W 299 TL,

Kalin - Mum Silikon 200GR 79 TL,

İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası 30W 179 TL,

Peçko Tütsülük & Palosanto Set 159 TL,

Premium Gaz Lambası 399 TL,

Akım Korumalı Priz 3 USB M9 199 TL,

Jolie Tek Kanat Sineklik 75x125CM 49 TL,

Jolie Çift Kanat Sineklik 130x150CM 49 TL,

Pilsan Katlanabilir Kaydırak,

Pilsan Star Tahterevalli,

Pilsan 3 Tekerlekli Smart Bisiklet,

Sağlam Salıncak,

Sürtmeli Şehir Araçları,

Piccolo Mondo Stres Topu,

Piccolo Mondo Kamyon Seti,

Prenses Bebek,



Time2Toys Yedek Elbiseli Konuşan Bebek,

Piccolo Mondo Çek Bırak Metal Yarış Arabası,

Basket Potası ve Top Seti,

Oyuncak Diş Doktoru Seti,

Polly Pocket ve Arkadaşları,

Oyuncak Pasta/Pizza Seti,

Oyuncak Aşkere Vur Paraşüt Seti,

GO IQ Hafıza Oyunu Bul Çevir,

MGS Kıp Puzzle,

Molinella Nevresim Takımı Çift Kişilik,

Molinella Baskılı Pike Çift Kişilik,

Molinella Baskılı Pike Tek Kişilik,

Molinella Lastikli Çarşaf Çift Kişilik,

Molinella Lastikli Çarşaf Tek Kişilik,

Molinella Yastık Kılıfı,

Argesta Terlik Kadın,

Esem Çapraz Sandalet Kadın,

Tek Toka Terlik Kadın,

Spor Ayakkabı Kadın,

Çanta Kadın,

Kemer Kadın,

Zincirli Telefon Çantası,

Cüzdan Kadın,

Vileda Spino Ultra Temizlik Seti,

Vileda Spino Ultra Sistem Yedek Paspas,

Standlı 2'li Sıvı Sabunluk Seti,

Bowery Ocak Üstü Tost Tavası,

Bowery Fırın Tepsisi,

Chef's Tava Seti 24-28 cm,

Okyanus Sıvı Sabunluk Çeşitleri,

Renkli Çerezlik,

Kare Badya 9,5 L,

Çift Renk Kase 3 L / 5 L,

Kesme Tahtalı Metal Ekmeklik,

Metal Patates Soğan Kovası 8 L,

Kapaklı Düzenleyici 5 L”