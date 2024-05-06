06 May 2024 - 10:52- Gündem G:

Malatya’da MOTAŞ 2D otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?

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Malatya’da MAŞTİ- Bostanbaşı- Merkez’ine ulaşım nasıl sağlanıyor? MAŞTİ- Bostanbaşı- Merkez otobüs seferleri hangi saatlerde kalkış yapıyor? İşte detaylar…

Malatya’da MOTAŞ 2D otobüsleri saat kaçta hareket ediyor malatya haber mask
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2D otobüsleri nereye gidiyor? 2D otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılırken MAŞTİ- Bostanbaşı- Merkez’ine ulaşım sağlayan 2D otobüslerinin kalkış saatleri ise şöyle:

Malatya’da MOTAŞ 2D otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?

2D: MAŞTİ- BOSTANBAŞI- MERKEZ

Hafta içi seferler:

Merkez’den Bostanbaşı’na sefer saatleri:

06:00     06:00     06:45     06:35     07:30     07:20     08:15     08:05     09:00     08:50     09:45     09:35     10:30 10:20         11:15                11:05     12:00     11:50     12:45     12:35     13:30     13:20     14:15     14:05     15:00     14:50 15:45         15:35     16:30                16:20     17:15     17:05     18:00     17:50     18:45     18:35     19:30     19:20     20:15 20:05        20:50    

Hafta sonu seferler:

Merkez’den Bostanbaşı’na sefer saatleri:

06:00     06:00     06:45     06:35     07:30     07:20     08:15     08:05     09:00     08:50     09:45     09:35     10:30 10:20         11:15                11:05     12:00     11:50     12:45     12:35     13:30     13:20     14:15     14:05     15:00     14:50 15:45         15:35     16:30                16:20     17:15     17:05     18:00     17:50     19:30     19:20     20:15     20:05     20:50

 

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06 May 2024 - 10:52 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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