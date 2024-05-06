Malatya’da MOTAŞ 2D otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?

2D otobüsleri nereye gidiyor? 2D otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılırken MAŞTİ- Bostanbaşı- Merkez’ine ulaşım sağlayan 2D otobüslerinin kalkış saatleri ise şöyle:

2D: MAŞTİ- BOSTANBAŞI- MERKEZ

Hafta içi seferler:

Merkez’den Bostanbaşı’na sefer saatleri:

06:00 06:00 06:45 06:35 07:30 07:20 08:15 08:05 09:00 08:50 09:45 09:35 10:30 10:20 11:15 11:05 12:00 11:50 12:45 12:35 13:30 13:20 14:15 14:05 15:00 14:50 15:45 15:35 16:30 16:20 17:15 17:05 18:00 17:50 18:45 18:35 19:30 19:20 20:15 20:05 20:50

Hafta sonu seferler:

Merkez’den Bostanbaşı’na sefer saatleri:

06:00 06:00 06:45 06:35 07:30 07:20 08:15 08:05 09:00 08:50 09:45 09:35 10:30 10:20 11:15 11:05 12:00 11:50 12:45 12:35 13:30 13:20 14:15 14:05 15:00 14:50 15:45 15:35 16:30 16:20 17:15 17:05 18:00 17:50 19:30 19:20 20:15 20:05 20:50