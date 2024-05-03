Umre fiyatları ne kadar? 2024 umre fiyatları

Umre fiyatları ne kadar? Umreye tek ve iki kişilik gitmek ne kadara mal olur? Umreye gitmek isteyenlerin merak ettiği bu sorunun cevabı haberimizde…

Umre fiyatları genellikle Suudi Arabistan Riyali üzerinden belirleniyor. Ayrıca dolar cinsinden fiyatlar da genellikle duyuruluyor. Bazı durumlarda ise Türk Lirası (TL) cinsinden fiyatlar sunulabiliyor. Peki, umre fiyatları ne kadar? Umreye tek ve iki kişilik gitmek ne kadara mal olur?

Diyanet umre turlarını duyuruyor ve buna göre bazı fiyatlar oluşturuluyor. Bu kapsamda tur süresince kalınacak olan gün sayısına bağlı olarak fiyatlar değişiyor. Diyanet hac umre fiyatları, genellikle 1260 USD'den (41.400 TL'den) başlayan rakamlarla belirleniyor.

Bazı umre fiyatları ise şu şekilde: (Bu fiyatlar umre turu yapan firmalara göre değişim gösterebiliyor.)

6 gece 7 gün: Fiyatlar 1.250 USD, 1.300 USD, 1.350 USD arasında değişiyor.

9 gece 10 gün: Fiyatlar 1.340 USD, 1.390 USD, 1.450 USD arasında değişiyor.

14 gece 15 gün: Fiyatlar 1.495 USD, 1.545 USD, 1.625 USD arasında değişiyor.

19 gece 20 gün: 1.725 USD, 1.800 USD, 1.925 USD arasında değişiyor.