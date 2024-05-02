Malatya-Baskil feribot seferleri değişti

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapılan feribot seferlerinin saatlerinde değişikliğe gidildi. Feribot seferleri ve saatleri ile ilgili yapılan değişiklik sonrasında yeni düzenlemeler yapıldı.

Battalgazi-Baskil arasında hizmet vermekte olan feribot sefer ve saatlerinde yapılan değişiklik sonrasında, Karakaya Baraj Gölü’nde ilk sefer Malatya tarafından 06.30, Baskil tarafından 07.30, son seferler ise Malatya tarafından 18.30, Baskil tarafından 19.15’de yapılacak ve toplamda 10 sefer düzenlenecek.

FERİBOT SEFER HAREKET SAATLERİ

Yeni düzenleme ile feribot seferleri şu şekilde olacak;

“1’inci sefer: Battalgazi kalkış saat 06.30, Baskil kalkış saat 07.30,

2’nci sefer: Battalgazi kalkış saat 07.30, Baskil kalkış saat 08.30,

3’ncü sefer: Battalgazi kalkış saat 08.30, Baskil kalkış saat 09.30,

4’üncü sefer: Battalgazi kalkış saat 09.30, Baskil kalkış saat 11.30,

5’inci sefer: Battalgazi kalkış saat 11.30, Baskil kalkış saat 13.30,

6’ncı sefer: Battalgazi kalkış saat 13.30, Baskil kalkış saat 15.30,

7’inci sefer: Battalgazi kalkış saat 15.30, Baskil kalkış saat 16.30,

8’inci sefer: Battalgazi kalkış saat 16.30, Baskil kalkış saat 17.30,

9’uncu sefer: Battalgazi kalkış saat 17.30, Baskil kalkış saat 18.30,

10’uncu sefer: Battalgazi kalkış saat 18.30, Baskil kalkış saat 19.15.