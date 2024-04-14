Kore Savaşı’nda silah yerine taş mı kullandılar? Akçadağlıların “taş atma” meselesi

Malatya’da espri konusu olan Akçadağlıların çok iyi taş kullanması mevzusu aslında birçok hikayeyi içinde barındıran bir gerçeklik taşıyor. Akçadağlıların taşı silahtan daha iyi kullandığına dair Kore Savaşı’nda yaşandığı söylenen hikayeler ise bunların başında geliyor. Hatta yakın bir zamana kadar bu ilçede taş atma yarışmalarının dahi yapıldığını söylesek… Gelin bu güzel ilçenin taş meselesini birlikte inceleyelim…

KORELİLERİN ÖVDÜĞÜ AKÇADAĞLILAR

Kore Savaşı’na katılmak üzere oraya giden Akçadağlı askerlerin hikayesi… Aslında en çok anlatılan hikayelerden biri olmakla birlikte gerçek olup olmadığı bilinmiyor. Anlatılanlara göre, Kore Savaşı’na katılan Akçadağlılar burada silahı bırakıp taş atıyor. O kadar isabetli ve hızlı atışlar yapılıyor ki bu hikaye dilden dile dolaşıyor. Halen ilçede övünülerek anlatılan bir olay olduğu söyleniyor.

TAŞ ATMAYA DAYALI OYUNLAR: YÖRÜK KÜLTÜRÜNDEN GELİYOR

Akçadağ yöresinde geleneksel olarak taş atma ustalığı halk arasında çok iyi biliniyor. Akçadağlıların taş atma ustalıkları konusunda abartılı anlatımlar, fıkralar bulunuyor. “Bir Kültür Tarihi Araştırması, Malatya'nın Akçadağ Yöresinde Görülen Taş Atma, Taş Atmaya Dayalı Oyunların ve Tarihi Kökenlerin Araştırılması" adlı proje de bir dönem gündeme geldi. İlçede, günümüzde unutulmak üzere olan taş atma çeşitleri ve taş atmaya dayalı oyunlarının aslında Orta Asya'dan süregelen yörük kültüründen geldiği belirlendi.

VALİ AKÇADAĞ’A GİTTİ, TAŞ ATTIRDI

Kore'de savaşırken ellerindeki silahları bırakıp karşı tarafa taş atmakla övünen Akçadağlıların bu durumunu merak eden zamanın Valisi Halil İbrahim Daşöz'ün isteği üzerine, yıllar önce ilçede taş atma yarışması düzenlendi. İncelemelerde bulunmak üzere Akçadağ ilçesine giden Vali Halil İbrahim Daşöz, bu ilçede taş atma şeklinin çok meşhur olduğunu söyleyerek arazide taş atma yarışması düzenletti. Hatta “Taş atmayı öğrenmek değil, görmek istiyorum" diyen Daşöz'ün bu isteğini kırmayan Akçadağlılar, araziye diktikleri bir küreğe sırayla taş attı.

KÜREĞE TEK ATIŞTA İSABET ETTİREN AKÇADAĞLI

Hatta Akçadağlılar yaklaşık 40 metre mesafeye dikilen küreğe taş attılar. İçlerinden bir tanesi, "Ben tek atışta vururum" dedi ve tek atışta taşı küreğe isabet ettirdi. Valinin bu kişiyi alkışladığı söyleniyor.

“UÇAK BİLE DÜŞÜRMÜŞLER”

Vali Daşöz,

“Biliyorsunuz, Akçadağ yöremizin taş atma stili çok meşhur. Onlar bir taşı bir silah kadar etkili kullanabiliyor. Kore Savaşı'nda da Akçadağlı askerler bunu göstermiş. Bu yörede bu rivayet ediliyor. Taşları düşmanın güçlü silahlarına karşı daha etkili kullanmışlar ve başarılı olmuşlar. Tabii abartılar çok fazla. Uçakları bile düşürdükleri rivayet ediliyor”

ifadelerini kullanmıştı.