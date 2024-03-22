Kadir Gecesi ne zaman? 2024 Kadir Gecesi hangi gün?

Müslüman âleminin oruç ve namaz gibi birçok ibadetle geçirdiği Ramazan ayı devam ediyor. Ramazan ayı içinde idrak edilen Kadir Gecesi’nin hangi gün olduğu ise merak ediliyor. İşte bu yıl Kadir Gecesi’ni idrak edeceğimiz tarih…

İslam’da Kadir Gecesi Kur’ân’da belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlı bir geceyi temsil ediyor. İslam inancına göre, Kur’ân, Ramazan ayında ve bu gecede indirildi. Kadir Gecesi’nin Ramazan ayında olduğu kesin ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler var.

RAMAZAN’IN 27. GÜNÜNÜN GECESİ

Din İşleri Yüksek Kurulu, bu konuda şunları söylüyor:

“Zirr b. Hubeyş anlatıyor: ‘Ubey b. Ka’b’a (r.a.); İbn Mes’ud’un (r.a.), ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesi’ne tesadüf edebilir’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi:

‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.’(Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179 [762]).

Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), ‘Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.’ (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

Kadir Gecesi’nin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 2 [2015-2016]; Müslim, Sıyâm, 205-206 [1165]). Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.”

2024 KADİR GECESİ HANGİ GÜN?

Tüm bu veriler ışığında, Kur'an-ı Kerim'de ‘Bin aydan daha hayırlı’ olduğu ifade edilen Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek.