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Malatya’nın yıllardır konuşulan o sorununa kalıcı çözüm

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Malatya'daki ulaşım sorunlarının çözümü için önemli adımlar atılıyor. Beylerderesi Viyadüğü'nün yapımında yaşanan sorunlar ve kalite eksiklikleri, şehrin ulaşımını etkileyen önemli bir faktör oldu. Şimdi ise bu sorunun üstesinden gelmek için yeni bir köprü yapılması planlanıyor.

Malatya’nın yıllardır konuşulan o sorununa kalıcı çözüm mask
Malatya’nın yıllardır konuşulan o sorununa kalıcı çözüm
Malatya’nın yıllardır konuşulan o sorununa kalıcı çözüm
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Yeni köprünün, özellikle İkizce bölgesindeki konutların artmasıyla birlikte yaşanacak olan trafik sorunlarına çözüm getirmesi hedefleniyor. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, mevcut viyadüğün ulaşım ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını belirterek  bu nedenle yeni bir köprü yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Malatya’nın yıllardır konuşulan o sorununa kalıcı çözüm

Basın mensupları ile bir araya gelen Malatya Valisi Ersin Yazıcı beyler deresine yeni bir köprünün yapılacağını aktardı.

Malatya’nın yıllardır konuşulan o sorununa kalıcı çözüm

SAMİ ER  AÇIKLADI: BEYLERDERESİ’NE 2’NCİ VİYADÜK GELİYOR

Çevre Yoluna yapılacak olan raylı sistemlerin Beylerderesi’nden İkizce’ye kadar gideceğini vaatleri arasına ekleyen Er, Beylerderesi’ne ikinci viyadüğün yapılacağını ve raylı sistemlerin bu şekilde daha rahat kurulabileceğini belirtti. Büyükşehir Başkan Adayı Sami Er 26 kilometresi faaliyete geçen Kuzey Çevre Yolu ile ilgili, “Kuzey Çevre Yolu’nun 12 kilometresi eylülde faaliyete geçirilecek, kalan 15 kilometresi 2025 sonunda bitirilecek” ibarelerine yer verdi.

Malatya’nın yıllardır konuşulan o sorununa kalıcı çözüm

MALATYA'DAKİ BEYLERDERESİ VİYADÜĞÜ 2011’DE TRAFİĞE AÇILDI

Malatya'daki Beylerderesi Viyadüğü, 2006 yılında ihale edilmiş ve 2011 yılında trafiğe açılmıştır. Tamamlanması ve trafiğe açılması yaklaşık beş yıl almıştır.

Projenin adı "Beylerderesi Vadisi Üzerinde Beylerderesi Dengeli Konsol Beton Köprüsü İnşaatı" olarak belirtildi. Bu proje Türkiye'de gerçekleştirilmiş ve müşterisi Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları ve Otoyollar Genel Müdürlüğü'dür. Sözleşme tipi olarak ana yüklenici belirtilmiştir ve sözleşme 27 Eylül 2005 tarihinde imzalanmıştır. İşin tamamlanma tarihi ise 7 Mart 2011 olarak kaydedildi.

Malatya’nın yıllardır konuşulan o sorununa kalıcı çözüm

İş detayları şu şekilde:

Projenin en geniş ana açıklığı Türkiye'de 190 metre olarak belirtilmiştir.

Köprünün toplam uzunluğu 420 metre olup, 24 metre genişliğinde tek hücreli yerinde dökme ardgermeli beton kutu kesitli 3 açıklık bulunmakta

Proje kapsamında 650 ton ön germe işlemi yapılmış ve toplamda 20.000 metreküp betonarme kullanılmıştır.

İskelelerde kutu yüksekliği 10,50 metre olarak belirtilmiş olup, ana kapının ortasındaki kutu yüksekliği ise 2,50 metre.

Malatya’nın yıllardır konuşulan o sorununa kalıcı çözüm

15 Şubat 2011 tarihli haberde, Malatya'daki Beylerderesi Köprüsü'nün dünyanın sayılı köprüleri arasına girdiği bildirilmekte. Karayolları Elazığ 8. Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Gülhaş, yaptığı açıklamada köprünün özelliklerini ve önemini vurgulamıştır.

Köprünün 420 metre uzunluğunda, 24 metre genişliğinde olduğu belirtilmiş ve ortalama 55 metre yüksekliğinde olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca köprünün 190 metrelik orta açıklığı ve ardgermeli dengeli kutu konsol kesitli tipi ile dünyanın bu özellikteki sayılı köprüleri arasına girdiği belirtilmiştir.

Malatya’nın yıllardır konuşulan o sorununa kalıcı çözüm

Köprünün trafiğe açılmasıyla Beylerderesi Vadi geçişinin 2,5 kilometre kısalacağı ve köprünün kendisini 6 yılda amorti edeceği ifade edilmiştir.

Köprü inşaatında 28 bin metreküp demirli beton, 5 bin ton demir, 800 ton germe halatı, bin 350 metre oto korkuluk kullanıldığı belirtilmiş ve 2010 yılı fiyatları ile 38 milyon lira harcama yapıldığı açıklanmıştır.

Malatya’nın yıllardır konuşulan o sorununa kalıcı çözüm

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09 Mar 2024 - 17:50 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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