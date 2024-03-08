Malatya’da Birlik minibüsü kazaya karıştı! Yaralılar var

Malatya’da bu akşam saatlerinde Pütürge yol ayrımında meydana gelen ve Birlik minibüsü ile bir otomobilin karıştığı kazada 3 kişinin yaralandığı, birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

ANİDEN U DÖNÜŞÜ YAPINCA…

Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya Battalgazi ilçesi Hacıhaliloğlu Çiftliği Mahallesi D-300 karayolu üzerinde meydana geldi. Saat 16.00 sıralarında K.C. idaresinde 23 HT 122 plakalı Elazığ Birlik minibüsü Malatya’ya gelirken Pütürge yol ayrımına yaklaştığında aynı istikamete sağ şeritte seyir eden ve Z.B. idaresinde olan 44 AC 170 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın otomobil sürücüsünün aniden U dönüşü yapmak üzere minibüsün önüne kırmasıyla meydana geldiği öğrenildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Kazada otomobil sürücüsü Z.B. kaldırıldığı TÖTM hastanesinde tedavi altına alındı ancak hayati tehlikesinin mevcut olduğu öğrenildi. Birlik minibüsünde yolcu olarak bulunan S.B. ve İ.S.Ö. isimli şahısların hayatı tehlikesi olmayacak şekilde hafif derecede yaralandığı da edinilen bilgiler arasında.