Bu hafta BİM’e neler geliyor?

16 Şubat itibariyle BİM marketlerde satışa sunulacak indirimli ürünler ve kataloğu şu şekilde açıklandı:
“Dijitsu DW9900 4K Ultra HD 58 inç Webos Tv 11 bin 999 TL,
TCL TCL43L5A 43 inç Smart Google TV 8 bin 999 TL,
Senna 43SN6000F 43 inç Full Hd Android TV 6 bin 299 TL,
Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 999 TL,
Air Fryer Cam Yağ Spreyi 200 ml 75 TL,
Philips HD9650 Air Fryer XXL 6 bin 199 TL,
Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 4 bin 999 TL,
Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17 bin 999 TL,
Casper Via X30 8/128 GB Cep Telefonu 7 bin 999 TL,
Işıklı Alevli Hava Nemlendirici 499 TL,
Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak bin 999 TL,
Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Ankastre Set 6 bin 499 TL,
KeySmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5 bin 999 TL,
3 Basamaklı Merdiven 70 cm 499 TL,
Mimilos 60 Q Seed Katlanır Masa Dijital Baskı 499 TL,
Slikon Koruyucu Kapak 24 cm 34,50 TL,
Slikon Tutacak / Nihale 19,50 TL,
Süzgeçli Kesim Panosu 34,50 TL,
Desenli Ketçap / Mayonez Şişesi 660 cc 17,50,
Cook with Love Tekli Slikonlu Bambu Mutfak Aletleri 79 TL,
Slikon 4'lü Muffin / 16'lı Çikolata Kalıbı 49,50 TL,
Toprak Güveç Tencere 24x12 cm 2500 ml 65 TL,
Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 55 TL,
Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 45 TL,
Benante Çerezlik Seti 7 Parça 169 TL,
Benante Porselen Sosluk/Çerezlik 3 Bölmeli 29x8,5 cm 79 TL,
Lav Salata Kâsesi 2'li 950 cc 99 TL,
Lav Kâse 6'lı 65 TL,
Paşabahçe Echo Çay Bardağı 160 cc 6'lı 109 TL,
Paşabahçe Echo Dondurmalık 2'li 89 TL,
Chef's Tava 26 cm 167 TL,
Chef's Sütlük 14 cm 109 TL,
Bonera Emaye Kızartma Tenceresi 22 cm 239 TL,
Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 510 cc 27 TL,
Bonera Emaye Kâse 16 cm 75 TL,
Naturalove Bambu Sunum Ürünleri / Adet 75 TL,
Okyanus Home Fırçalı Sıvı Sabunluk 69 TL,
Okyanus Home Soyacak 19 TL,
Süzgeç 17 cm 42,50 TL,
Melamin Çay Tabağı 12,50,
Elma Şekilli Çerezlik 6,50 TL,
Dikdörtgen Saklama Kabı 1400 ml 49 TL,
Dikdörtgen Saklama Kabı 2300 ml 59 TL,
Dikdörtgen Saklama Kabı 4000 ml 79 TL,
Hobby Life Mutfak Ürünleri/Adet 27,50 TL,
İnkilap Lili ve Didi'nin Maceraları,
Parıltı Minik Öğrenciler Aktivite Kitapları,
Sabri Ülker Vakfı Yayınları Çıkartmalı Etkinlik Kitabım,
Art Craft Tekli Oyun Hamuru,
Articolo Pelüş Eğlenceli Defter,
Articolo Eğlenceli Not Defteri,
Eğlenceli Kafalar Kutu Oyunu,
Polly Pocket Hayvan Dostu Oyun Seti,
Barbie/Hot Wheels Tekli Köpük Balon,
Rubik Abaküs Oyunu,
Diş Doktoru Seti,
Sonic/Patrol 2'li Puzzle,
Gokidy Aksesuarlı Bebek Seti,
Oyuncak Minder Üstünde Uyuyan Kediler,
Tekli Metal Araba,
Redka Boyalı Ahşap Küpler 100 Parça,
Oto Taşıyıcı,
Mgs Uzay Oyuncak Kapsülü ve Astronot,
Yükselen Zekâ İlk Etkinlik Setim,
Blackout Perde 145x240 cm 119 TL,
Jakarlı Koltuk Şalı 130x170 cm 79 TL,
Jakarlı Koltuk Örtüsü 170x210 cm 109 TL,
North Pacific Spor Çanta Erkek 139 TL,
Letoon Spor Ayakkabı Erkek 279 TL,
Yüksek Taban Spor Ayakkabı Kadın 329 TL,
North Pacific Spor Çanta Kadın 199 TL,
Kamuflaj Desenli Sweatshirt Kadın 149 TL,
Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın 159 TL,
Kamuflaj Desenli Tayt Kadın 99 TL,
Eşofman Altı Erkek 139 TL,
North Pacific Çelik Termos Seti 369 TL,
Balıkçı Çizme 199 TL,
Oduncu Gömlek Erkek 179 TL,
Düğmeli Kadife Pijama Takımı Kadın 279 TL,
Kamuflaj Yağmurluk 229 TL”
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.