Şubat ayında A101'de büyük indirim fırsatları

1 KG Doğuş Rize Çayı: 126,00 TL yerine 113,00 TL
500 G Yörükoğlu Beyaz Peynir: 87,50 TL yerine 74,00 TL
500 G Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri: 109,00 TL yerine 95,00 TL
500 G Kaanlar Beyaz Peynir: 89,50 TL yerine 76,00 TL
500 G Tahsildaroğlu Beyaz Peynir: 92,50 TL yerine 79,00 TL
35 G Ülker Dido Çikolatalı Gofret: 9,75 TL yerine 7,75 TL
35 G Ülker Dido Trio Beyaz Çikolatalı Gofret: 9,75 TL yerine 7,75 TL
35 G Ülker Dido Gold Süt Reçeli Tadında Çikolatalı Gofret: 9,75 TL yerine 7,75 TL
450 G Oylum Gofret: 34,90 TL yerine 27,90 TL
1,5 L Pınar Ayran: 39,50 TL yerine 32,50 TL
5 L Hayat Su: 22,50 TL yerine 17,50 TL
9 KG Ariel Toz Deterjan: 434,00 TL yerine 369,00 TL
80’li Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti: 515,00 TL yerine 299,00 TL
1300 ML Vernel Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri: 85,50 TL yerine 65,50 TL
Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası Çeşitleri: 96,50 TL yerine 76,50 TL
200 ML Neutrogena Hızlı Emilen Bakım Kremi: 78,90 TL yerine 58,90 TL
3 L Fax Sıvı Sabun: 74,90 TL yerine 49,90 TL
Bu indirimli ürünler 3 - 9 Şubat tarihleri arasında A101 marketlerinde geçerli olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.