Asrın felaketinin ardından yaralarını sarmaya çalışan Malatya’da, ticaretin ve günlük yaşamın en sıcak merkezlerinden biri olan Akpınar Meydanı’nda belirsizlik ve ekmek davası bir arada yaşanıyor. Dile kolay, tam 20 yıldır aynı noktada tezgah açan, Akpınar’ın her taşını, her insanını ezbere bilen seyyar satıcı Hüseyin Canpolat, yokluktan başladığı mesleğinde üç çocuk okutan ve sadece "ayakta kalmaya" çalıştığını söyledi.

"TAHSİLİMİZ OLMADIĞI İÇİN BU İŞE YÖNELDİK"

20 yıllık seyyar satıcılık serüvenini ve neden bu işi seçmek zorunda kaldığını samimiyetle dile getiren Hüseyin Canpolat,

“20 yıldır seyyar satıcılık yapıyorum. Çorap, yelek, iş elbisesi gibi ürünler satıyorum. Başka bir iş bulamadığım için bu işe yöneldim. Tahsilimiz de olmadığı için başka yerlerde iş bulamadık”

ifadelerine yer verdi.

“BENİ TANIMAYAN ÇOK AZDIR”

Akpınar Meydanı ile adeta bütünleştiğini ve bölgedeki vatandaşların kendisini çok iyi benimsediğini belirten Canpolat,

“Evet, 20 yıldır beni tanıyorlar. Akpınar Meydanı’nda yaklaşık 20 yıldır satış yapıyorum. Beni tanımayan çok azdır. Buradaki insanların yüzde 80’i beni tanır”

ifadelerini kullandı.

“GEÇİMİ BOŞ VER SEN, LÜKS HAYATIMIZ YOK”

Zorluklara rağmen işini severek yaptığını, ancak arkasındaki en büyük motivasyonun ailesi ve geçim kaygısı olduğunu belirten emektar satıcı, hayat mücadelesini şu cümlelerle özetledi:

“Severek yapıyorum kızım. Babam köylüydü. Benim üç tane öğrencim var. Ev kiram var. Yapmazsam zor durumda kalıyorum. İyi kötü ayakta durmaya çalışıyoruz.”

“AYAKTA DURMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Ekonomik koşulların ağırlığı ve kazanç durumuna değinildiğinde, lüks bir beklentisinin olmadığını sadece çocuklarının geleceği için direndiğini hüzünlü bir tonda aktaran Canpolat,

“İşte ayakta durmaya çalışıyoruz. Geçimi boş ver sen. Geçim biraz zor. Bizde lüks hayat yok zaten. Ancak ayakta durabiliyoruz. Çocuklar okula gidip gelebiliyor, başka da bir şey yok. Toptancıdan alıyoruz, evet. İşte ben de söyledim ya, ayakta durmaya çalışıyoruz. Bu işte öyle büyük kazançlar olmuyor. ‘Şu kadar alıyorum, bu kadar kazanıyorum’ diye bir şey yok”

şeklinde konuştu.

TEZGÂHTAKİ FİYATLARI TEK TEK AÇIKLADI

Tezgahındaki ürünlerin güncel fiyatlarından ve dar gelirli vatandaşa hitap eden seçeneklerinden bahseden Hüseyin Canpolat, sattığı kıyafetlerin bedelini tek tek sıraladı:

“Bu ürünü 400 liraya satıyorum. Yeleği ise 250 liraya satıyorum. İş elbisesi gibi, eşofman gibi bir şey. Şuradakileri de altı tanesi 100 lira, beş tanesi 100 lira şeklinde satıyoruz.”

“NEREDE MÜSAADE EDERLERSE ORADA DURACAĞIZ”

Depremden önce ve sonra da sadık kaldığı Akpınar Meydanı’nın çok kısa bir süre içinde boşaltılacağını duyuran Canpolat, yetkililere ve geleceğe dair mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Beş yıl Akpınar’da sabit durdum. Depremden sonra da yine Akpınar’da duruyorum. Bundan sonra da Allah nereye nasip ederse orada olacağız. Burası zaten boşaltılacak. Vallahi nerede duracağım, ona bakacağız artık. Nerede müsaade ederlerse orada duracağız.”