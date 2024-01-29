Yapımı yılan hikâyesine dönen kayak merkezi

Malatya’nın kış turizminin gelişmesi için önemli bir adım olan Yama Dağı Kayak Merkezi atıl vaziyette bekliyor. 2011 yılında temeli atılan ve bu zamana kadar hala yapılmayı bekleyen kayak merkezinin faaliyete geçememesinin nedeni hala bilinmezken, Kayak Merkezi’nin 2024 yılı yatırım programında yer almaması ise akıllarda soru işareti bırakıyor.

Yama Dağı Kayak Merkezi tesisinde bin 500 metre telesiyej ve kayak pistinin yanı sıra tesisin konaklama bölümünde 37 odalı otel yer alıyor. Tesiste modern standartla otel, kafeterya, spor alanları ve yürüyüş yolları bulurken, kayak merkezinin faaliyete geçmesiyle birlikte, Malatya hariç Sivas, Kahramanmaraş ve Erzincanlılar da bu tesisten faydalanabilecekken, yolu bahane edilen bu tesise hala bir çivi bile çıkılmaması, hatta yapılan otelin de çürümeye terk edilmesi tepkilere neden oluyor.

HAYATA GEÇMEMESİ BÜYÜK BİR TALİHSİZLİK

7.7 ve 7.6 büyülüğündeki depremlerin ardından Kayak Merkezi’ndeki otelde bir hasar olup olmadığı da bilinmiyor. Bugüne kadar herhangi bir yetkilinin bu konuda açıklama yapmaması dikkatlerden kaçmazken, Malatya’ya büyük getirisi olacak, Malatya’nın kış turizmini geliştirecek böylesi bir projenin yarıda bırakılması tam da kış zamanı büyük bir eksiklik olarak tamamlanıyor. 2023-2024 yılı eğitim ve öğretime giren öğrenciler deprem psikolojisini atlatmak için böyle bir kayak merkezinin yapılmaması büyük bir talihsizlik olarak görülürken, yetkililerin kayak merkeziyle ilgili nasıl bir adım atacağı ise şimdiden merak ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Bu kapsamda Malatya’da da yapımı devam eden veya yeni başlanacak olan projelere milyon liralık ödenekler yapılması planlanırken, Yama Dağı Kayak Merkezi’nin 2024 yılı yatırım programına alınmaması kafalardaki başka bir soru işareti.

PEKİ, LİSTEDE HANGİ YATIRIM PROGRAMLARI VAR?

İŞTE TÜM PROJELER

- Malatya Turgut Özal Üniversitesine 151.502.000 TL eğitim yatırımı yapılacak.

- Arguvan Yoncalı Barajı’na 320.000.000 TL ödenek sağlanacak.

- Pütürge Miryaylası Göleti ve Sulaması’na 30.000.000 TL ödenek sağlanacak.

- Battalgazi Yenice Göleti ve Sulaması’na 25.000.000 TL ödenek sağlanacak.

- Malatya Merkez İspendere Göleti ve Sulaması’na 1.000.000 TL ödenek sağlanacak.

- Yazıhan Ansur Göleti ve Sulaması’na 1.000.000 TL ödenek sağlanacak.

- Sultansuyu Yeni Hizmet Üniteleri için 90.000.000 TL ödenek sağlanacak.

- Boğa Anası Tesisi Yapımı için 36.000.000 TL ödenek sağlanacak.

- Sultansuyu At Tavlası Yapımı için 60.000.000 TL ödenek sağlanacak.

- Malatya Orman İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası için 39.000.000 TL ödenek sağlanacak.

- Malatya Orman İşletme Müdürlüğü Lojman Yenileme için 65.640.000 TL ödenek sağlanacak.

- Glutensiz Ürünler Ar-Ge Merkezi için 12.600.000 TL ödenek sağlanacak.

- Malatya-Elazığ Yerli Sinyalizasyon için 93.000.000 TL ödenek sağlanacak.

HIZLI TREN İÇİN ÖDEME

- Gölbaşı-Malatya-Elazığ, Malatya Çetinkaya Hat İşleri için 3.259.387.284 TL ödeme yapılacak.

- Malatya Hv. Yeni Terminal Binası ve Mütemmim Tesisler Yapımı için 810.000.000 TL ödenek sağlanacak.

- Malatya Meteoroloji Müdürlüğü Lojman Yapımı için 31.000.000 TL ödeme yapılacak.

- Malatya Çevre Yolu için 10.000 TL ödenek sağlanacak.

- Beylerderesi Köprüsü için 26.000.000 TL ödenek yapılacak.

- Tohma Köprüsü için 24.000.000 TL ödenek sağlanacak.

KENT İÇİ ULAŞIM İÇİN DIŞ KREDİ SAĞLANACAK

- Malatya Kentiçi Ulaşım için 164.076.000 TL’si dış kredi olmak üzere toplamda 196.891.000 TL ödenek yapılacak.

- Malatya Trambüs (Troleybüs) II. Etap Projesi için 501.942.000 TL’si dış kredi olmak üzere 551.942.000 TL ödenek yapılacak.

- Malatya Polis Meslek Yüksek Okulu için 50.000.000 TL ödenek sağlanacak.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNE YAPILACAK YATIRIMLAR

- İnönü Üniversitesine Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi için 5.000.000 TL, Kampüs Altyapısı için 40.000.000 TL, Derslik ve Merkezi Birimler için 150.000.000 TL, Merkezi Derslik için 150.000.000 TL, Büyük Onarım için 40.000.000 TL ödenek sağlanacak.

- Aslantepe Karşılama Merkezi ve Çevre Düzenlemesi için 46.000.000 TL ödenek yapılacak.

- Atatürk Evi Restorasyon ve diğer işleri için 75.000.000 TL ödenek sağlanacak.

DARENDE’YE HALK KÜTÜPHANESİ

- Darende Sadrazam Mehmet Paşa İHK için 14.000.000 TL ödeme yapılacak.

- İnönü Üniversitesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri için 3.000.000 TL, onların bakım ve onarımı için de yine 3.000.000 TL ödenek yapılacak.

- Turgut Özal Üniversitesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri için 5.000.000 TL, Kapalı Spor Salonu için yine 5.000.000 TL ödeme yapılacak.

ADLİYE SARAYI İÇİN 750 MİLYON TL ÖDENEK

- Malatya Adalet Binası için 750.000.000 TL ödenek sağlanacak.

- Malatya İçme Suyu 1. Etap için 200.000.000 TL ödenek yapılacak.

- Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar adına Adıyaman, Hatay, Malatya, Şanlıurfa için tam 2.234.531.000 TL ödenek sağlanacak. Bu konuda bazı ayrı ödemeler de sağlanacak.

- Yerel Yönetimler Altyapısı adına Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye için 448.078.000 TL ödenek sağlanacak.

- Malatya Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma için 111.274.000 TL ödeme yapılacak.

- İtfaiye ve Acil Müdahale Aracı Alımı için 128.854.768 ödenek verilecek.