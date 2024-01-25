- Yaşam

Tüm dünyanın bor rezervi Türkiye’ye yaklaşamıyor

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Yeryüzünde toprak, kayalar ve suda yaygın olarak bulunan bir element olan bor, en çok Türkiye’de Rusya ve ABD’de bulunuyor. Ancak diğer ülkelerin toplamı bile Türkiye’deki rezervin yarısına dahi yaklaşamıyor.

Tüm dünyanın bor rezervi Türkiye’ye yaklaşamıyor mask
Tüm dünyanın bor rezervi Türkiye’ye yaklaşamıyor
Tüm dünyanın bor rezervi Türkiye’ye yaklaşamıyor
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Yeryüzünde toprak, kayalar ve suda yaygın olarak bulunan bir element olan bor, en çok Türkiye’de Rusya ve ABD’de bulunuyor. Ancak diğer ülkelerin toplamı bile Türkiye’deki rezervin yarısına dahi yaklaşamıyor.

Yüksek konsantrasyonda ve ekonomik boyutlardaki bor yatakları, borun oksijen ile bağlanmış bileşikleri olarak daha çok Türkiye, Rusya ve ABD’de bulunuyor. Bu bağlamda, ülkelerdeki bor rezervinin dağılımı şöyle:
(Veriler 2017 yılına aittir)

Türkiye’de ki bor oranı dünya bor rezervleri dağılımının yüzde 73,4’ünü temsil ediyor.

Rusya’da ki bor oranı dünya bor rezervleri dağılımının yüzde 7,7’sini temsil ediyor.

ABD’de ki bor oranı dünya bor rezervleri dağılımının yüzde 6,2’sini temsil ediyor.

Şili’de ki bor oranı dünya bor rezervleri dağılımının yüzde 3,2’sini temsil ediyor.

Çin’de ki bor oranı dünya bor rezervleri dağılımının yüzde 2,8’ini temsil ediyor.

Peru’da ki bor oranı dünya bor rezervleri dağılımının yüzde 1,7’sini temsil ediyor.

Sırbistan’da ki bor oranı dünya bor rezervleri dağılımının yüzde 1,6’sını temsil ediyor.

Bolivya’da ki bor oranı dünya bor rezervleri dağılımının yüzde 1,5’ini temsil ediyor.

Arjantin’de ki bor oranı dünya bor rezervleri dağılımının yüzde 0,7’sini temsil ediyor.

Bu arada Türkiye’de bilinen bor yatakları özellikle Kırka/Eskişehir, Bigadiç/Balıkesir, Kestelek/Bursa ve Emet/Kütahya’da bulunuyor.

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25 Oca 2024 - 00:18 - Yaşam

Muhabir  Murat İpekten

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