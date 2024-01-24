Panik atak geçirince ne yapmalı?

Panik atak, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan ve yoğun endişe, korku veya rahatsızlık duyguları ile karakterize edilen bir anksiyete bozukluğudur. Panik atak sırasında kişi nefes darlığı, kalp çarpıntısı, terleme gibi fiziksel belirtiler ve korku, ölüm korkusu, gerçeklik duygusunun kaybı gibi zihinsel belirtiler yaşayabilir. Peki, panik atak esnasında kişi nasıl sakinleştirilebilir, neler yapılabilir?

İşte panik atak esnasında yapılması önerilen bazı adımlar:

DERİN NEFES ALMAK

Yavaş ve derin nefes almak, panik atak sırasında vücudu sakinleştirebilir. Burnunuzdan derin bir nefes alın, ardından ağızdan yavaşça verin. Bu sakinleştirici bir etki yaratır ve vücudunuzun stres tepkisini azaltabilir.

DİKKAT DAĞITICI TEKNİKLER

Odaklanmakta zorlanıyorsanız, dikkatinizi dağıtıcı bir aktiviteye yönlendirebilirsiniz. Bir nesneye odaklanmak, elinizdeki bir nesneyi hissetmek veya etrafınızdaki seslere odaklanmak gibi yöntemler kullanabilirsiniz.

KENDİ KENDİNİZE OLUMLU KONUŞMALAR

Panik atak sırasında negatif düşüncelerle başa çıkmak önemlidir. Olumlu ve gerçekçi bir dil kullanarak, kendinize rahatlayabileceğinizi ve bu durumun geçici olduğunu hatırlatabilirsiniz.

GÜVENDİĞİNİZ KİŞİYLE KONUŞMAK

Bir arkadaşınıza, aile üyenize veya güvendiğiniz bir kişiye durumu anlatmak ve destek istemek faydalı olabilir. Başkalarıyla paylaşmak, duygusal destek almanıza ve duygusal yükü hafifletmenize yardımcı olabilir.

YERİNDE DURMAK VE HAREKET ETMEMEK

Panik atak sırasında yerinde durmak ve hızla hareket etmemek önemlidir. Hareket etmek yerine, durun ve sakinleşmeye odaklanın.

PROFESYONEL YARDIM ALMAK

Panik ataklarınız sık ve şiddetli ise, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. Terapist veya psikiyatrist, size uygun terapi veya ilaç tedavisi gibi yöntemlerle yardımcı olabilir.