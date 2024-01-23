Diyanet-Sen’den “Nişanya’na suç duyurusu

Gazeteci Sevan Nişanyan, söylediği iddia edilen ve hoparlörlerle okunan ezanlarla ilgili, “Türkiye'de yaşamanın en korkunç boyutlarından birisidir bu, bangır bangır bağıran, hayvan gibi bağıran ezancılar” sözü adeta infiale neden oldu. Dün bir açıklama yaparak Gazeteci Nişanyan’a suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin, önemli açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Seyan Nişanyan’ın Ezan ve ezan okuyanlar hakkında sarf ettiği aşağılayıcı sözlerden dolayı derhal tüm Müslümanlardan özür dilemesi gerektiğini dile getiren Engin, Nişanyan hakkında sendika olarak suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Nişanyan’ın sarf ettiği sözleri hatırlatan Engin, “Nişanya’nın çeşitli haber sitelerinde yer alan videosunda ezanla ilgili ‘Bağıra bağıra hoparlörden okunan ezan kadar iğrenç bir saldırı, yani, bir tecavüz, bir taciz, böyle insanın mahrem yerlerine el atılması düzeyinde bir saldırı, bilmiyorum yani Türkiye'de yaşamanın bence en korkunç boyutlarından. Bangır bangır bağıran hayvan gibi bağıran ezancılar’ şeklindeki ifadelerinin birçok yönden suç teşkil ettiğine dikkatinizi çekerek Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yüzyıllar boyunca birçok inanç ve kültüre sahip insanlarla birlikte kardeşçe yaşamayı başarmış, diğer inanç sahiplerine saygıda kusur etmemiş bir halkın bu gün kendi ülkesinde ezanına tahammül edilememesi üstelik de bu tahammülsüzlüğün en aşağılayıcı ve hakaret içerikli kelimelerle ifade edilmesi bizlerin de tahammül sınırlarını zorlamaktadır” şeklinde konuştu.

“AZİZ MİLLETİMİZ BU TÜR OYUNLARI GAYET İYİ BİLİYOR”

“Ezanımıza ve din görevlilerimize yapılan saygısızlığa seyirci kalmayacağız” diyen Engin, şunları kaydetti:

“İslami değerlerimize saldırı halinde olan, insanlar arasında kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme ve kamu barışını bozma amacıyla yapılan bu tür açıklamaları inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmemiz mümkün değildir. Türkiye her dinden-inançtan insanların yaşadığı geniş bir mozaiktir. Saygı ve kardeşlik düsturuyla hareket ederken, toplumu kutuplaşmaya götüren bu tür girişimler özellikle son zamanlarda İslam ve Müslümanlar üzerine oynanan oyunlar da göz önünde bulundurduğumuzda, maalesef bu olayın tamamen bilinçli ve kurgulanmış bir durum olduğunu müşahede ediyor ve kesinlikle olayı sonuna kadar takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Müslümanları namaza çağıran evrensel mesaj ezan sesine tahammül edemeyenlerin bu ülkede işi olmadığını belirterek, toplumumuzdaki kardeşlik duygularını yıkmaya yönelik birlik ve beraberliğimizin çimentosu dinimiz ve ezanımız üzerinden ayrılık tohumları ekmeye çalışmak kimsenin haddi değildir. Aziz milletimiz bu tür oyunları gayet iyi biliyor.”

“DİN GÖREVLİLERİMİZE KİMSE DİL UZATAMAZ”

Engin, “Ezanımıza da onu okuyan din görevlilerimize de kimse dil uzatamaz. Kimse bu oyunlara prim vermemeli sağduyu ile hareket etmeye devam etmelidir. Müslümanları sağduyulu davranmaya, tepkilerini hukuk ve İslam geleneğinin bizlere öğrettiği naiflik ölçülerinde göstermeye davet ediyoruz” dedi.