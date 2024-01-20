Doğanşehir ilçesinin tarihi ve Doğanşehir isminin kökeni

İlçe, Bizanslılar ve Abbasiler arasındaki çekişmelerle zaman içinde farklı hakimiyetlere geçmiştir. Bizans döneminde Züpetra adını alan ilçe, Abbasilerin yeniden imarıyla bir süre sonra tekrar Bizanslıların kontrolüne girdi. 1101'de Danişmendlilerin, 1105'te Anadolu Selçuklularının eline geçen ilçe, 1398 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına katıldı. Timur'un istilası sırasında ilçe, Viranşehir olarak anılmaya başlandı. Timur dönemine ait kazı çalışmaları, ilçenin büyük bir yangın felaketi yaşadığını gösteriyor.

Yavuz Sultan Selim'in 1515 yılında yöreyi Osmanlı topraklarına katarak Malatya'ya bağlamasıyla ilçe, Osmanlı hakimiyeti altına girdi. Bu dönemde, İlçenin doğu ve kuzey kısmına ikinci kat surlar çekilmiş ve Malatya istikametini gösteren bir kapı inşa edildi.

Beylikler döneminde, Danişmentlilerin 1171'de Malatya ve çevresini tekrar ele geçirmek için harekete geçtikleri, ancak Selçuklu Hükümdarı Alaatin Keykubat'ın 1226'da ilçeyi ele geçirerek imar faaliyetlerine başladığı biliniyor.

Osmanlı döneminde ilçe, 1319 yılında Türkmenlerin eline geçmiş, 1398 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına katıldı. 1401 yılında Timur'un istilasına uğrayarak yağmalanan ilçe, Viranşehir adını aldı. Timur'un çekilmesiyle Dulkadiroğulları hakimiyetine girmiş ve daha sonra Yavuz Sultan Selim'in 1515 yılında yöreyi Osmanlı topraklarına katmasıyla tekrar Osmanlı idaresine geçildi.

Cumhuriyet döneminde, 1929 yılına kadar Sürgü'ye bağlı kalan ilçe, 1924'te Nahiye merkezi olmuş, 1929 yılında Besni'den ayrılarak Akçadağ'a bağlandı. 1933 yılında Başbakan İsmet İNÖNÜ'nün ziyareti sırasında, ilçeye "Doğanşehir" adının daha uygun olduğunu belirterek resmi adının değiştirilmesini sağladı. Doğanşehir, zengin tarihî mirasıyla bugüne kadar gelen ve Malatya'nın önemli ilçelerinden biri.

Doğanşehir, Malatya'ya 58 km uzaklıkta konumlanmıştır ve deniz seviyesinden yüksekliği 1290 metre civarındadır. Ova ve dağlık alanlarda yer alan bu ilçe, çevresinde Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi (doğu), Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçeleri (güney), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi (batı), Akçadağ ve Yeşilyurt ilçeleri (kuzey doğu) ile komşudur. İlçenin toplam yüzölçümü 1.290 km.

İlçenin başlıca gelir kaynağı tarımdır ve özellikle meyvecilik sektöründe önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Hayvancılık genellikle köylerde faaliyet gösterirken, ilçe merkezi ve köylerinde geleneksel tarım yöntemleri ve kültürlere önem verilmekte.

TARİHİ VE DOĞANŞEHİR İSMİNİN KÖKENİ

M.Ö. 66 yılında Romalılar tarafından Hristiyanlığı Asya'ya yaymak amacıyla kurulduğuna inanılan Doğanşehir, zamanla Bizanslılar, Abbâsî Halifesi Harun Reşit, Araplar, Yıldırım Beyazıt, Timur ve Osmanlı İmparatorluğu gibi farklı medeniyetlerin etkisi altına girmiştir. 1515 yılında Osmanlı topraklarına katılan ilçe, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Muhacir Köyü adını almış ve 1929'da bucak merkezi olmuştur. 1933'te Doğanşehir adını alan ilçe, 1946'da Malatya'ya bağlı bağımsız bir ilçe olmuştur.

GEZİLEBİLECEK YERLER

Sürgü Barajı,Polat Balık Yaylası,Sulu Mağara,Şakşak,Sürgü,Takas,Harapşehir İçmeceleri,Beypınarı,Acıpınar Yaylası,Sıtmapınarı,Yıldızsubaşı,Çığlık Ağaçlıkları,Kayapınarı,Sürmeli Pınarı,Erkenek,Sakaltutan Suyu,Değirmen Deresi,Reşadiye Pınarı,Topraktepe'de Kayapınar.

MAHALLELER

Söğüt,Örencik,Elmalı,Yolkoru,Kapıdere,Hudut,Savaklı,Topraktepe,Güzelköy,Reşadiye,Kurucaova,Altıntop,Gövdeli,Dedeyazı,Şatırobası,Polatderesi,Çömlekoba,Gürobası,Yeni,Çığlık,Günedoğru,Küçüklü,Çavuşlu,Fındıkköy,Karşıyaka,Bıçakcı,Esentepe,Sürgü,Beğre,Karanlıkdere,Karaterzi,Doğu,Suçatı,Polat,Eskiköy,Yuvalı,Kelhalil,Erkenek,Kadılı.

Doğanşehir, tarihi, doğal güzellikleri ve tarım faaliyetleriyle zengin bir ilçe.