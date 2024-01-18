Hayatta kalma konulu 11 harika film

Film izlemek birçok insan için bağımlılık halini alabiliyor. Bazı filmler ise bu durumu daha da eğlenceli hale getiriyor. İşte bu bağlamda en çok merak edilen “hayatta kalma” konulu filmlerden bazıları…

THE REVENANT

Herhalde “hayatta kalma” deyince akla ilk gelen film The Revenant’tir. 1823 yılında kürk avcısı Hugh Glass, sefer aramasında iken sonradan Dakota Territory olacak olan yerde ayılar tarafından vahşice saldırıya uğrar ve yaralanır. Arkadaşlarından John Fitzgerald Glass'ın genç yarı Kızılderili oğlunu öldürürken kendisini de soyar ve ölüme terk eder. Fakat Glass hayatta kalır ve kağnı ile 200 mil kadar gidip kendisine ihanet edeni bulmak ve oğlunun intikamını almak için arayışa girer.

THE MARTİAN

Mars’taki bir görev sırasında çıkan bir fırtınayla ekipten ayrı kalan ve bulunamayınca ölmüş olarak kabul edilen bir astronotu anlatan filmin IMDb puanı 8,0… Senaryo bu astronotun hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

CAST AWAY

Yeni Hayat, 2000 yapımı Robert Zemeckis filmi. Tom Hanks'in oynadığı bir FedEx çalışanının, uçağının Güney Pasifik üzerindeyken düşmesi üzerine ıssız bir adada yaşamak zorunda kalışını konu alır.

APOKALİPTO

Film, köylerinde mutlu bir şekilde yaşayan Maya halkının hayatlarından kesitler ile başlıyor. Köye gelen bir grup asker köyü yağmalar ve kadınları köle, erkekleri ise Maya geleneğine göre kurban etmek üzere esir alırlar. Çocuklar ise köyde bırakılır.

GRAVİTY

Filmin başrollerini Sandra Bullock ve George Clooney paylaşmaktadır. Uzaydaki görevleri esnasında, uzay gemilerinin hasar görmesi sonucu iki astronotun hayatta kalma mücadelesini konu alır.

127 HOURS

127 Saat (127 Hours), Danny Boyle tarafından ortaklaşa yazılan, üretilen ve yönetilen 2010 biyografik bir hayatta kalma drama filmi. Filmde James Franco, Kate Mara, Amber Tamblyn ve Clémence Poésy rol alıyor.

THE WAY BACK

Film, İkinci Dünya Savaşı'nda bir esir kampından kaçtığını ve özgürlüğe ulaşmak için 6.400 mil (6.400 km) yürüdüğünü iddia eden eski Polonyalı savaş esiri Sławomir Rawicz'in anılarının yazdığı The Long Walk'tan (1956) esinlenmiştir.

RESCUE DAWN

Amerikalı savaş pilotu Dieter Dengler’in gerçek yaşam hikâyesini konu almıştır. Vietnam savaşında uçağı ormana düşen Dengler yerli halk tarafından alıkonulur ve işkence edilir. Tutulduğu yerde beş tutsak daha vardır. Bir kaçış planı hazırlayan Dieter’ tutsaklardan biri karşı çıkar. Öldürüleceklerini anladıklarında planı hayata geçirmeye karar verirler. Fakat ihanet nedeniyle grup ayrılır. Sonrasında ise Dieter ve Duane aslında gerçek hapishane olan ormandan çıkış yollarını aramaya başlarlar.

THE ROAD

Bir baba ve oğlu, nasıl başladığı ve ne olduğu belirtilmemiş, dünyayı kaplayıp uygarlığı yok eden yıkıcı afete karşı insanlığını kaybetmeden hayatta kalma mücadelesi vermektedir ve sürekli güneye doğru giderek daha rahat yiyecek bulup daha sıcak bir iklimde yaşamayı umut etmektedirler.

UNBROKEN

Film, 2. Dünya Savaşı'nda Japonlar tarafından tutsak edilen bir Amerikan askerinin başından geçenleri konu almaktadır.

THE DESCENT

Neil Marshall'ın yönettiği 2005 Britanya yapımı korku filmidir. Film katıldıkları bir mağara keşfi sırasında yeraltında kısılı kalan bir grup kadının hikâyesini anlatır. İnsan benzeri yaratıkların saldırısına uğrayan kadınlar hayatta kalmaya ve mağaradan kaçmaya çalışırlar.