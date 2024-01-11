Malatya’da 7B otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?

7B otobüsleri nereye gidiyor? 7B otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılırken Yaka Mahallesi-Çevre Yolu’na ulaşım sağlayan 7B otobüslerinin kalkış saatleri ise şöyle:

7B: YAKA MAHALLESİ-ÇEVRE YOLU

HAFTA İÇİ

Merkez kalkış TRT Kalkış

- 05:50

05:50 -

06:20 -

06:50 -

07:30 -

07:50 -

08:30 -

09:15 -

10:00 -

10:45 -

11:30 -

12:20 -

13:00 -

13:45 -

14:30 -

15:15 -

16:00 -

16:45 -

17:30 -

18:15 -

18:50 -

19:45 -

21:00 -

22:00 -

23:20 -

CUMARTESİ

Merkez kalkış TRT Kalkış

- 05:50

05:50 -

06:20 -

06:50 -

07:30 -

07:50 -

08:30 -

09:15 -

10:00 -

10:45 -

11:30 -

12:20 -

13:00 -

13:45 -

14:30 -

15:15 -

16:00 -

16:45 -

17:30 -

18:15 -

18:50 -

19:45 -

21:00 -

22:00 -

23:20 -

PAZAR

Merkez kalkış TRT Kalkış

- 05:50

06:50 -

07:50 -

09:10 -

10:30 -

11:50 -

13:10 -

14:30 -

15:50 -

17:10 -

18:30 -

19:50 -

21:00 -

22:00 -

23:20