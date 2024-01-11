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Malatya’da 7B otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?

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Malatya’da Yaka Mahallesi’ne ulaşım nasıl sağlanıyor? Yaka Mahallesi-Çevreyolu otobüs seferleri hangi saatlerde kalkış yapıyor? İşte cevabı…
Malatya’da 7B otobüsleri saat kaçta hareket ediyor? mask
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7B otobüsleri nereye gidiyor? 7B otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılırken Yaka Mahallesi-Çevre Yolu’na ulaşım sağlayan 7B otobüslerinin kalkış saatleri ise şöyle:

7B: YAKA MAHALLESİ-ÇEVRE YOLU

HAFTA İÇİ

Merkez kalkış TRT Kalkış
- 05:50
05:50 -
06:20 -
06:50 -
07:30 -
07:50 -
08:30 -
09:15 -
10:00 -
10:45 -
11:30 -
12:20 -
13:00 -
13:45 -
14:30 -
15:15 -
16:00 -
16:45 -
17:30 -
18:15 -
18:50 -
19:45 -
21:00 -
22:00 -
23:20 -

CUMARTESİ

Merkez kalkış TRT Kalkış
- 05:50
05:50 -
06:20 -
06:50 -
07:30 -
07:50 -
08:30 -
09:15 -
10:00 -
10:45 -
11:30 -
12:20 -
13:00 -
13:45 -
14:30 -
15:15 -
16:00 -
16:45 -
17:30 -
18:15 -
18:50 -
19:45 -
21:00 -
22:00 -
23:20 -

PAZAR

Merkez kalkış TRT Kalkış

- 05:50
06:50 -
07:50 -
09:10 -
10:30 -
11:50 -
13:10 -
14:30 -
15:50 -
17:10 -
18:30 -
19:50 -
21:00 -
22:00 -
23:20
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11 Oca 2024 - 21:06 Malatya- Yaşam

Muhabir  Besime Güner

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