Yazıhan: Tarih, coğrafya ve kültür zenginlikleriyle göz kamaştırıyor

İlçenin ekonomisi, başta tarım ve hayvancılık olmak üzere çeşitli sektörlerle şekilleniyor. Modern tarım yöntemlerinin kullanımı ve halkın geleneksel el sanatları, özellikle halıcılıkla uğraşması, Yazıhan'ın ekonomik yapısını zenginleştiren unsurlardır.

Tarihi eserleriyle ünlü Yazıhan, Fethiye Mahallesi'nde bulunan Hasan Patrik Camii ile dikkat çeker. Bu cami, 1556 yılında Beylerbeyi Abdullah Selamoğlu Mustafa Paşa tarafından inşa edilmiştir. İriağaç Mahallesi'ndeki Ünür kalesi ise M.Ö. dönemine ait olduğuna inanılan önemli bir tarihi iz bırakan eserdir.

Yazıhan'ın tarihi, M.Ö. 111. ve 11. yüzyıllarda Çin'in başkenti Pekin'den başlayan İpek Yolu - Bakır Yolu kervanlarının uğrak noktası olmasıyla şekillenmiştir. Bu tarihi yol, M.S. 14. yüzyıla kadar Yazıhan'ı tarihi bir geçiş noktası ve ticaret merkezi yapmıştır.

Buzluk mahallesindeki yapay mağaralar, Yazıhan'ın ilk yerleşim izlerini taşır. Köy statüsünden nahiye statüsüne ve sonrasında 1990 yılında ilçe statüsüne geçen Yazıhan, tarihi ve kültürel birikimiyle önemli bir konuma sahip.

Ansır Mağaraları, İpek Yolu üzerindeki stratejik konumu ile dikkat çeker. Yontma taş devri ve Hitit uygarlıklarına ait izleri bünyesinde barındıran mağaralar, bölgenin tarihine ışık tutmaktadır. Osmanlı dönemi mimarisinin güzel bir örneği olan Hasan Badırık (Uzun Hasan) Camii, ilçenin önemli dini yapılarından biri.

Yazıhan, doğusunda Fırat Nehri'nin kolu (Kuruçay) ve Elazığ il sınırı, batısında Hekimhan, kuzeyinde Arguvan-Hekimhan, güneyinde ise Malatya il merkezi ile Akçadağ arasında konumlanmıştır. 1990 yılında ilçe haline gelen Yazıhan'ın belediye teşkilatı aynı yıl içerisinde kurulmuştur.

İlçeye bağlı bir belediye ve 33 mahallesi bulunan Yazıhan, zengin tarihi ve kültürel dokusu, doğal güzellikleri ve turistik potansiyeliyle dikkat çeken bir ilçedir. Ansır Mağaraları'nın mistik atmosferi, Hasan Badırık Camii'nin tarihi önemi ve Karasu göleti ile doğanın kucağında huzurlu bir piknik alanı sunması, Yazıhan'ın çekiciliğini artırmaktadır.

Yazıhan halkı, geçmişten gelen mirası yaşatma konusunda büyük bir özveri ile çalışmakta. Geleneksel ve kültürel değerlere sahip çıkarak, Yazıhan'ı hem bölgesel hem de ulusal anlamda önemli bir destinasyon haline getirmek adına çaba göstermektedir.