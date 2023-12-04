Malatya'da sağanak yağış kapıda mı?

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınladı. “Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı geçeceği, yarından sonra sağanak yağışların etkisini göstereceği belirtildi. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor:

BUGÜN:

“Malatya: Parçalı bulutlu 12 derece,

Akçadağ: Parçalı bulutlu 11 derece,

Arapgir: Parçalı bulutlu 12 derece,

Arguvan: Parçalı bulutlu 11 derece,

Battalgazi: Parçalı bulutlu 12 derece,

Darende: Parçalı bulutlu 13 derece,

Doğanşehir: Parçalı bulutlu 14 derece,

Doğanyol: Parçalı bulutlu 15 derece,

Hekimhan: Parçalı bulutlu 11 derece,

Kale: Parçalı bulutlu 15 derece,

Kuluncak: Parçalı bulutlu 12 derece,

Pütürge: Parçalı bulutlu 13 derece,

Yazıhan: Parçalı bulutlu 13 derece,

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu 12 derece”

YARIN:

“Malatya: Sağanak yağışlı 11 derece,

Akçadağ: Sağanak yağışlı 11 derece,

Arapgir: Sağanak yağışlı 12 derece,

Arguvan: Sağanak yağışlı 11 derece,

Battalgazi: Sağanak yağışlı 12 derece,

Darende: Sağanak yağışlı 13 derece,

Doğanşehir: Sağanak yağışlı 13 derece,

Doğanyol: Sağanak yağışlı 15 derece,

Hekimhan: Sağanak yağışlı 11 derece,

Kale: Sağanak yağışlı 15 derece,

Kuluncak: Sağanak yağışlı 12 derece,

Pütürge: Sağanak yağışlı 13 derece,

Yazıhan: Sağanak yağışlı 13 derece,

Yeşilyurt: Sağanak yağışlı 11 derece”