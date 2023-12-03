Filipinler 7.6: 1 can kaybı 6 Şubat 7.8 ve 7.6: 50 bin can kaybı Neden?

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesi yakınlarında dün meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti. Aynı büyüklüklerdeki deprem Türkiye’de 50 binden fazla kişiyi, Malatya’da ise bin 237 kişiyi hayattan kopardı. Şimdi akıllarda bunun nedenine ilişkin sorular var. İşte aynı büyüklükteki depremin burada felakete neden olurken, Filipinler’de sadece birkaç noktada elektrik kesintisiyle sonuçlanmasının nedeni…

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesi yakınlarında dün 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem büyük korkuya neden olurken, tsunami uyarısı da yapıldı. Tüm dünya bu depreme kilitlendi.

HAMİLE KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesi yakınlarında dün meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı nedeniyle evinden kaçan bazı kişiler yaralandı. Kaçanlardan bir hamile kadın, eşi ve kızı depremde çöken 15 metrelik beton duvarın altında kaldı. Hamile kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

FİLİPİNLER’İN DEPREMİ 30 KİLOMETRE DERİNLİKTE OLDU

Dünya üzerinde sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri Filipinler. “Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Filipinler’deki 7.6 büyüklüğündeki deprem yerin 30 kilometre derinliğinde oldu.

6 ŞUBAT DEPREMLERİ 5 KİLOMETRE DERİNLİKTE OLDU

6 Şubat’ta ise 7.8 ve 7.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Saat 04.17’de olan 7.8 büyüklüğündeki depremin derinliğini Kandilli Rasathanesi 5 kilometre olarak verdi. Farklı kaynakların verileri derinliği en fazla 8,6 kilometre olarak bildirdi. Sabah saat 13.24’teki 7.6 büyüklüğündeki depremin derinliğini ise Kandilli Rasathanesi yine 5 kilometre olarak verdi. Farklı kaynaklar 7 kilometre olabileceğini de aktardı. Yani depremin Türkiye’de zemine yakın olması ciddi bir etkendi ve zaten dünyada henüz bu boyutta bir afetin olmadığının belirtilmesi de bunu doğruluyordu.

ORADA SADECE ELEKTRİKLER KESİLDİ, BURADA HAYAT DURDU

Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro Jr, ilk incelemelere göre depremin genel olarak elektrik kesintileri dışında büyük bir hasara neden olmadığını belirtti. Türkiye’de depremin sismik veriler ışığındaki boyutu dışında yapıların çok da sağlam olmaması, hatta daha sonra yapılan incelemelerde deniz kumu, eksik malzeme gibi vicdan dışı durumların olması yıkımı daha da artırdı. Tarım alanlarında yapılaşma ve zeminde sıvılaşma bir diğer etkendi. Filipinlerdeki yapılaşmaya ilişkin ise herhangi bir bilgi edinilemedi.

DERİNLİK, YÖNELİM, KAYMA YÖNÜ, ATIM

Bu bağlamda açıklanan bilimsel bir neden ise yok. Ancak bazı kaynaklar, aynı büyüklükteki depremin Türkiye’de felakete neden olurken, Filipinler’de hasar oluşturmadan sonuçlanmasının nedenini depremin derinliği, yönelimi, kayma yönü ve atımı ile alakalı olabildiğini ifade ediyor.

FİLİPİNLERDE SON DURUM: 9 KİŞİ KAYIP

Bu arada Filipinler Savunma Bakanı Gilbert Teodoro, depreme ilişkin son bilgileri açıkladı. Teodoro, 4 kişinin yaralandığını ve 9 kişinin ise kayıp olarak bildirildiğini söyledi. Depremin merkez üssüne yakın birçok kasabada bölge halkının açık alanlarda kaldığı görülürken, Butuan şehrindeki bir hastaneden hastalar tahliye edildi. Surigao del Sur eyaletine bağlı Hintuan belediyesinde ise bölge halkı tahliye merkezlerinde toplandı. Deprem nedeniyle bina ve altyapılarda herhangi büyük bir hasarın meydana gelmediği belirtildi ancak deprem ve artçıların Surigao del Sur'da bazı yollarda çatlaklar oluşturduğu ifade edildi. Afet yetkilileri köylerde hasar ve can kaybı olup olmadığına yönelik inceleme başlattı. Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı ise daha sonra kaldırıldı. Mindanao Adası’nda 2 hafta önce 6,7 büyüklüğünde deprem olmuş, en az 9 kişi hayatını kaybetmişti.