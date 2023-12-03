Küçük çocuğun depoya kapatılması olayına soruşturma

Sosyal medyada küçük bir çocuğun zincir marketlerden birinde bir çikolata için 3 saat boyunca depoya kapatılması sosyal medyada yeri yerinden oynattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olaya el attı.

Sosyal medyada bir çocuğun zincir marketlerden birinde bir çikolata için 3 saat boyunca bekletilmesi sosyal medyada yeri yerinden oynattı.

İddiaya göre, Hakkari’de 3 harfli zincir marketlerden biri küçük bir çocuğu tek çikolata için 2 saat boyunca depoya kapattı. Sonra babasına haber verildi. Babası markete gelince çocuğunun depoya kapatıldığını gördü ve çılgına döndü.

Küçük çocuğun çekilen o fotoğrafına ilişkin yapılan

“Sizin o milyon dolarlarınızı o çocuğun tek bir tırnağına kurban ederiz”

şeklindeki binlerce yorum kısa sürede bu konuya dikkatleri çektirdi.

BAKAN TUNÇ’TAN AÇIKLAMA

Bu bağlamda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olaya el attı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

“Geleceğimizin teminatı evlatlarımıza yapılan her türlü olumsuz eyleme karşı çok hassas olduğumuz bilinmelidir. Çocuğun üstün yararını zedeleyecek hiçbir harekete izin vermeyiz. Adalet Bakanlığı olarak konuyu yakından takip ediyoruz. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gerekli soruşturma başlatılmıştır”

ifadelerine yer verdi.