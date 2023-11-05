Erkenek’te kaza can aldı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bulunan Erkenek Tüneli çıkışında trafik kazası yaşandı. Olay bugün tünel çıkışında meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden 02 ADA 285 plakalı otomobilin sürücüsü, duvara çarparak durabildi.
Trafik kazasına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ise kazaya ilişkin şu bilgileri verdi:
“5 Kasım 2023 günü saat 12.00 sıralarında D-850-10 karayolu üzerinde, Mehmet Dilli sevk ve idaresindeki 02 ADA 285 plakalı araç ile Adıyaman ilinden Malatya ili istikametine seyir halindeyken Karanlık Dere mevkiinde sollama yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmiş ve S.M.A. sevk ve idaresindeki 27 S.. 5.. plaka sayılı çekicinin ön kısmına çarpmıştır.
Kazada araç sürücü Mehmet Dilli vefat etmiş, çekici sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilmiştir. Olay ile ilgili tahkikata başlanmıştır.”
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.