Erkenek’te kaza can aldı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bulunan Erkenek Tüneli çıkışında trafik kazası yaşandı. Olay bugün tünel çıkışında meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden 02 ADA 285 plakalı otomobilin sürücüsü, duvara çarparak durabildi.

Trafik kazasına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ise kazaya ilişkin şu bilgileri verdi:

“5 Kasım 2023 günü saat 12.00 sıralarında D-850-10 karayolu üzerinde, Mehmet Dilli sevk ve idaresindeki 02 ADA 285 plakalı araç ile Adıyaman ilinden Malatya ili istikametine seyir halindeyken Karanlık Dere mevkiinde sollama yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmiş ve S.M.A. sevk ve idaresindeki 27 S.. 5.. plaka sayılı çekicinin ön kısmına çarpmıştır.

Kazada araç sürücü Mehmet Dilli vefat etmiş, çekici sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilmiştir. Olay ile ilgili tahkikata başlanmıştır.”