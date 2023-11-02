Fiyatlar cep yakıyor İşte Malatya Kayseri arası yolculuk maliyeti

Akaryakıta gelen zamlar sonrasında şehirlerarası yolculuk bir hayli zorlaşırken, vatandaşlar şehirlerarası yolculuklar için tren tercihini daha çok kullanmakta. Benzin, mazot ve otogaza gelen zamlar sonrası özel hususi araçları veya otobüsler ile şehirlerarası yolculuk yapmak isteyenler maliyeti daha uygun olduğu için şu sıralar yolculuk için treni tercih ediyor. Daha önce trene hiç binmemiş vatandaşlar dahi akaryakıta gelen zamlar sonrası mecburen treni tercih etmek durumunda kalıyor.

ADANA İSTİKAMETİ BİR SÜRE KAPALI

Ardı ardına akaryakıta gelen zamlar sonrasında otobüs bilet fiyatlarına da zam kaçınılmaz olurken, tren bilet fiyatlarında da güncelleme yapıldığı görülmekte. Yaşanan 6 Şubat depremleri dolayısı ile tren ray hatlarında oluşan arızalar nedeni ile Adana istikametine giden trenlerin bir süre durdurulduğu gişe görevlileri tarafından bildirilirken batı güzergâhında herhangi bir sorun olmadığı ifade edildi.

TREN 185 TL OTOBÜS 500 TL

Şu sıralar tercih konusunda daha fazla ilgi gören tren yolculuğu için Malatya Kayseri arası tren seferleri bilet fiyatı 185 TL iken otobüs seferleri bilet fiyatları ise 500 TL. Arada oluşan bariz fiyat farkı dolayısı ile Kayseri Ankara istikametine giden tren seferlerinde yoğunluk söz konusu. Özellikle Malatya Kayseri arasında yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar tercihlerini daha çok tren yolculuğunda kullanıyor. Malatya’ dan 20:28 ‘de kalkan tren tahminen 7 saat 47 dakikalık bir yolculuk sonrası Kayseri’ye varırken otobüs seferlerinde yolculuk süresi yaklaşık 5 saat 30 dakika sürüyor.