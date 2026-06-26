Toplumsal yapının ve ruh sağlığının en önemli göstergelerinden biri olan intihar istatistikleri Malatya için alarm veriyor. TÜİK’in "İkamet ili ve cinsiyete göre intiharlar" verilerinden derlenen bilgilere göre, kentte son yıllarda intihar vakalarında grafik yukarı yönlü bir seyir izledi. Özellikle pandeminin ilk yılı olan 2020 ve 6 Şubat depremlerinde sonraki 2024 yılları, kent tarihindeki en yüksek intihar sayılarının kaydedildiği dönemler olarak kayıtlara geçti.

Yıllara göre detaylı incelendiğinde, Malatya’daki acı tablonun seyri şu şekilde gerçekleşti:

İLK YILLARDA STABİL SEYİR

2018 yılında 24 (17 erkek, 7 kadın) olan intihar sayısı, 2019 yılında küçük bir düşüşle 22 (20 erkek, 2 kadın) olarak gerçekleşti.

2020’DE BÜYÜK SIÇRAMA

2020 yılına gelindiğinde vaka sayısı bir anda neredeyse ikiye katlanarak 43’e (31 erkek, 12 kadın) yükseldi. 2021 yılında 33’e gerileyen bu sayı, 2022’de 39, 2023’te ise 38 olarak kayıtlara geçti.

2024 YILINDA REKOR ARTIŞ

Veri tabanındaki en yüksek intihar oranı 2024 yılında yaşandı. Depremlerden sonraki bu yılda tam 52 kişi (37 erkek, 15 kadın) yaşamına son vererek sekiz yıllık sürecin zirvesini oluşturdu.

SON DURUM (2025)

Geçtiğimiz 2025 yılında ise rakamlar kısmen azalsa da vahametini korudu; yıl boyunca 33’ü erkek, 7’si kadın olmak üzere toplam 40 can kaybı yaşandı.

224'ÜNÜ ERKEKLER, 67'SİNİ İSE KADINLAR OLUŞTURDU

Cinsiyet dağılımına bakıldığında ise erkeklerin oranının kadınlara kıyasla ezici bir çoğunlukta olduğu görüldü. Son 8 yılda hayatına son veren 291 kişiden 224'ünü erkekler, 67'sini ise kadınlar oluşturdu.