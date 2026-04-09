Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Doğanşehir ilçesinde muhtarlarla gerçekleştirilen istişare toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Altyapı yatırımlarına dikkat çeken Başkan Er, özellikle kırsal mahallelerdeki çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü vurguladı.

Toplantıda konuşan Başkan Er,

“Malatya genelinde toplam 35 milyar liralık altyapı yatırımımız var. Altyapı yatırımları çok nankör yatırımlardır, çok görülmezler ama hakikaten şehrin her tarafında şebekeler ve altyapı değişiyor. Yepyeni bir altyapıya sahip olacağız”

ifadelerini kullandı.

Kırsal bölgelerde yürütülen çalışmalara da değinen Er, MASKİ’nin Doğanşehir’de yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiğini belirterek,

“Aynı şekilde kırsalda da Doğanşehir’de MASKİ’nin ciddi çalışmaları var. Susuz bir köy bizim ayıbımız olur”

dedi.

Başkan Er’in açıklamaları, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların en temel ihtiyaçlarından biri olan suya erişim konusunda atılacak adımların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.