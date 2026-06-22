Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, geleneksel Kiraz Festivali tanıtım toplantısında ilçe tarihinin en büyük ihya projelerinden birinin müjdesini verdi. 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından büyük hasar gören ve şehrin gastronomi ile kültür turizminin kalbi sayılan Yeşilyurt Lezzet Caddesi için Ankara düzeyinde yürütülen bütçe diplomasisi zaferle sonuçlandı.

Başkan Geçit, caddenin eski ihtişamına ve tarihi dokusuna yeniden kavuşması için yürütülen kritik görüşmelerin perde arkasını kamuoyuyla paylaştı.

BAKANLIKTAN 100 MİLYON TL

Projenin finansmanını sağlamak adına yoğun bir mekik dokuduklarını belirten Başkan İlhan Geçit, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na gerçekleştirdikleri ziyaretin detaylarını aktardı. Kültür Bakanlığı nezdinde çok önemli bir bütçe sözü aldıklarını belirten Geçit, dev yatırımı şu sözlerle duyurdu:

“Lezzet Caddesi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımızı ziyaret ettik. Orada Kültür Bakanlığının uhdesinde verilmek üzere en az 100 milyon TL söz aldık. 75 milyonunun da Valilik YİKOB tarafından sağlanacağını ifade etti. Gerisini de biz belediye olarak katacağız ve Lezzet Caddesi'ni ayağa kaldıracağız”.

35 PARSEL BİRDEN ALINIYOR: TARİHİ RUH GERİ DÖNÜYOR

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, projenin sadece mevcut caddeyi onarmaktan ibaret olmadığının altını çizdi. Bölgedeki tarihi mimariyi bir bütün olarak korumak amacıyla geniş kapsamlı bir kamulaştırma hamlesi başlattıklarını müjdeledi.

Cadde civarında yer alan 35 parselin belediye tarafından satın alınacağını açıklayan Geçit, bu alanlarda tamamen Yeşilyurt’un özgün yapısına, kültürel ruhuna ve tarihi dokusuna uygun yeni bir mimari konseptin yükseleceğini vurguladı.

Bakanlık, Valilik ve Yeşilyurt Belediyesi ortaklığıyla hayata geçirilecek olan bu dev bütçeli proje, Malatya’nın yerel kalkınmasında ve turizminde yeni bir milat olmaya hazırlanıyor.