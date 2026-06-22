Malatya, sporun birleştirici gücünü ve şehitlerinin aziz hatırasını bir kez daha parkede yaşattı. Şehirde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Geleneksel Veteranlar Ligi Şehit Polis Özel Harekât Aytaç Altınörs Basketbol Turnuvası, soluk kesen maçların ardından sona erdi. Hem duygusal anların yaşandığı hem de rekabetin zirveye çıktığı turnuvaya katılım ise kelimenin tam anlamıyla üst düzeydeydi.

ŞEHRİN ÖNEMLİ İSİMLERİ BİR ARAYA GELDİ

Şehit PÖH Aytaç Altınörs’ün anısını yaşatmak ve gençlerin sportif gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyon, şehrin önemli isimlerini bir araya getirdi. Turnuvanın final ve ödül törenine;

Malatya İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay,

Özel Harekât Bölge Müdürü Murat Daş,

Özel Harekât Malatya Şube Müdürü Fatih Yurttaş,

MHP Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül,

TFF Bölge Müdürü Işılay Çalışkan,

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan,

Yeşilyurt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Durmuş,

EMŞAV Malatya İl Başkanı Zeynel Selağzı,

Şehidimizin değerli yakınları ve organizasyonun ana sponsoru ED Group Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Dilek katılım sağladı.

TAM BİR DOMİNE ETME SÜRECİ YAŞANDI

Tam 6 farklı yaş kategorisinde parkeye çıkan sporcular, şampiyonluk kupasını kaldırabilmek için tüm güçlerini ortaya koydu. İzleyicilere adeta basketbol ziyafeti sunan turnuvada, alt yaş kategorilerinde tam bir domine etme süreci yaşandı.

TURNUVAYI BİRİNCİLİKLE TAMAMLANDI

U10, U11, U12 ve U14 kategorilerinde rakiplerini tek tek dize getiren Malatya Sportif Basketbol Kulübü turnuvayı birincilikle tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Turnuvanın en heyecanlı yaş grupları olan U16 ve U18 kategorilerinde ise parkenin hakimi Malatya Yıldızlar Basketbol Spor Kulübü oldu ve şampiyonluk kupasını göğüsledi.

MUHTEŞEM KAPANIŞ VE HATIRA FOTOĞRAFI

Kıran kırana geçen müsabakaların ardından dereceye giren takımlar ve sporcular, kupalarını protokol üyelerinin ellerinden aldı. Şehit Polis Özel Harekât Aytaç Altınörs’ün anısına yakışır bir centilmenlikle geçen organizasyon, sporcuların, antrenörlerin ve davetlilerin birlikte çektirdiği anlamlı hatıra fotoğrafıyla son buldu.