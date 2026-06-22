Sıcakların rekor kırdığı yaz aylarında, Malatya’da öyle bir yer var ki ne sıcağı hissettiriyor ne de modern havuzların o bildik kimyasal kokusunu... Tohma Kanyonu’nun derinliklerinde, heybetli kayalıkların arasından kaynayarak çıkan o gizemli su, adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Görenlerin gözlerine inanamadığı, duyanların ise şifa bulmak için kilometrelerce yol katettiği bu doğa harikası, havuz kültürüne bambaşka bir boyut kazandırdı.

SUYUN KENDİNİ YENİLİYOR

Tohma Irmağı’nın hemen yanı başında, tamamen bağımsız bir kaynaktan beslenen bu havuzların en büyük sırrı, içerisindeki suyun sürekli kendini yenilemesi. Hiçbir kimyasal katkı maddesi veya ilaç kullanılmayan bu berrak su, kayalıklardan süzülüp havuzları doldururken, yaz-kış titizlikle koruduğu 22°C sıcaklığıyla da doğanın bir mucizesi olarak kabul ediliyor.

GÖZE KAÇSA BİLE EN UFAK RAHATSIZLIK VERMİYOR

Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Külliyesi’nin manevi atmosferine komşu olan bu alan, asırlık hamam geleneğini modern bir işletme anlayışıyla harmanlıyor. 80, 120 ve 150 santimetre derinliğindeki 3 kademeli havuzuyla her yaş grubuna hitap eden bu saklı cennet; soyunma odalarından kilitli dolaplarına kadar sunduğu konforla, bu yaz da Malatya ve Darende’nin en önemli cazibe merkezi olmaya aday. Yüzme esnasında ağza veya göze kaçsa bile en ufak bir rahatsızlık vermeyen bu şifalı su, temizliği ve doğallığıyla ezber bozmaya devam ediyor.