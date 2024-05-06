Malatyalılar MOTAŞ’ı değerlendirdi Toplu taşımadan vatandaşlar ne kadar memnun?

Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Toplu Taşıma Hizmetlerinin sunmuş olduğu toplu taşıma hizmetini değerlendiren Malatyalılar, BUSABAH Medya mikrofonlarına konuştu. Toplu taşımadan memnun olanlar kadar memnun olmayanlar da bulunurken bazı vatandaşlar otobüslerin kalabalık olduğunu, toplu taşıma saatlerinde bazı aksamalar olduğunu dile getirdi. Bazı vatandaşlar ise hat hareket saatine kadar otobüslerin kapılarının kapalı olmasını eleştirerek yetkililerden çözüm istedi.

“DAKİKASI DAKİKASINI TUTMUYOR”

Otobüs saatlerinin düzenli olmadığını ileri süren Tekin Acar,

“Otobüs saatlerinde sıkıntı yaşıyoruz. Dakikası dakikasını tutmuyor. Bazen buçukta geliyor bazen 10 kala geliyor. Saatleri birbirini tutmuyor. Depremden dolayı idare etmek lazım. Belediyenin borçlarının olduğunu da duyuyoruz. Beydağı TOKİ hattını kullanıyorum. Saatlerde bir aksama oluyor. Onun dışında memleket zaten bitmiş. Belediyenin 17 milyar borcu olduğu söyleniyor. Bunların olmaması gerekiyor”

dedi.

Malatya’ya yeni geldiğini, otobüslerden memnun olduğunu söyleyen Bayram Gül ise,

“Ben Malatya’ya yeni geldim ama genelde otobüslerden memnunuz. Saatinde gelip gidiyorlar. Bizim semtler için herhangi bir sıkıntı yok. Ben Başharık Mahalle’sinde oturuyorum. Konak’a giden Yeşilyurt’a giden hangi otobüs olursa olsun binip gidiyorum, biraz yürüyorum”

şeklinde konuştu.

“YETKİLİLERDEN BİR DÜZENLEME BEKLİYORUZ”

Otobüs saatleriyle ilgili bazı problemlerinin olduğunu ifade eden Fatma Özpolat,

“Otobüsler zamanında gelmiyor. Depremlerden sonra geç gelmeye başladı. Millet çok bekliyor. İhtiyarlar var, 1 saat, yarım saat bekliyoruz sonra geliyor. Saatinde gelmiyor. Başharık tarafında oturuyorum, otobüslerimiz sıkıntılı. Çocuklar okula gidiyor, bu konularda sıkıntı yaşıyoruz. Yetkililerden bir düzenleme bekliyoruz. Memlekette her şey gitti, pahalılık var ne olacak bilmiyoruz”

söylemlerinde bulundu.

“HAREKET SAATİNE 2 DAKİKA KALA KAPILAR AÇILIYOR”

Otobüsün hareket saatine kadar dışarıda beklemek istemediğini belirten Mehmet Kılıç ise,

“ MOTAŞ otobüsleriyle ilgili sıkıntımız var. Yağmurlu havalarda kapıları açmıyorlar, geç kalkıyorlar. Hava şu an soğuk ama otobüs şurada bekliyor biz burada bekliyoruz. Kapıları açsınlar hareket saatini içeride bekleyelim. Hareket saatine 2 dakika kala kapılar açılıyor. Bu yönde bir sıkıntımız var. Millet bu soğukta dışarıda bekliyor. Kışın ortasında da bu böyleydi. Bir de sabah erken saatlerde seferleri sıklaştırsalar daha iyi olacak. Saat 9’dan sonra 1 saatte, 45 dakikada bir gelmeye başlıyor. Bir yere yetişmen gerekiyorsa yetişemezsin. Yetkililerden bu konu hakkında bir düzenleme bekliyoruz. Biz deprem zamanı otobüslerden çok çektik. Otobüslerin güzergâhı hakkında herhangi bir bilgi yoktu. Otobüs bekliyorduk, araç Kernek’te çıkıyordu. Hala da depremin çilesini çekiyoruz. İnşallah düzelir”

diye konuştu.

“BİR SIKINTI GÖREMİYORUM ŞU AN İÇİN”

Önemli bir eksikliğin bulunmadığını bildiren Necmettin İlkyürek, “Tabi ki eskisi gibi değil. Depremler düzeni bozdu. Depremden önce saatler daha uygundu ama çok önemli bir eksiklik yok. Ben TOKİ evlerinde oturuyorum. Bir sıkıntı göremiyorum şu an için” dedi.

Ahmet Demir ise şehirdeki toplu taşımadan memnun olduğunu söyleyerek,

“Otobüs saatleri iyi, çalışıyorlar. Ben en çok Yakınkent’e gidiyorum. Saatte bir gidiyor, o biraz sıkıntı oluyor. Ama şehirde pahalılık çok. Dükkânlar 10 liralık malı 20 TL’ye satıyorlar. Fiyatlar almış başını gitmiş”

şeklinde konuştu.

“Ben köyde oturuyorum. Burayı çok fazla bilmiyorum” diyen İsmail Şişman ise

“ Akçadağ’a araba günde iki defa var. Şehir içindeki otobüs seferleri artırılsa çok daha iyi olur. Yarım saatte bir olacağına 15 dakikada bir olsun. Hastaneye, üniversiteye trambüs gidiyor ama merkezden giden çok otobüs yok. Bu sorunların düzeltilmesi lazım”

ifadelerine yer verdi.

“45 SENEDİR OTOBÜSE BİNMEDİM”

45 senedir otobüse binmediğini ifade eden Zeki Kayhan ise depremlerde otobüsün içinde soğuktan korunduğunu belirterek,

“Yaşım 55 ama 45 senedir otobüse binmedim. Duyduğuma göre biraz daha düzelmiş. Deprem zamanı kötüydü. Şimdi inşallah iyidir. Deprem zamanında çok sıkıntı vardı. Deprem birçok binayı yıktı, yollar çok müsait değildi. Fakat deprem zamanı bir süre otobüste kaldım diğer insanlarla beraber oturduk. O yaptıkları çok iyiydi, milletin gidecek yeri yoktu. Otobüslerin içinde oturuyorlardı. Başka da çok bilmiyorum. Ne söylesem yalan olur”

dedi.

“HAREKET SAATİ GELMEYENE KADAR AÇMIYORLAR”

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş ise

“Otobüsler 20 dakikada bir kalkıyorum bizim güzergâha. Ama çok kalabalık oluyor. Tıklım tıklım doluyor, bir de Kernek Parkı’nın orada çok insan biniyor. Bu konuda şikâyetçiyim. Bu konuda bir önlem alınması lazım. Zaten kalabalık bir de araç sayısı az olunca olmuyor. Diğer bir şikâyetim de şu; otobüs şoförleri kapıları kapatıyorlar, hareket saati gelmeyene kadar açmıyorlar. Biz burada bekleyip duruyoruz. Bu konuda bir şeyler yapılmasını istiyoruz. Seçim dönemi de geçti, yeni yönetim geldi. Şimdi bu konuların da düzeltilmesini istiyoruz”

şeklinde konuştu.

“Otobüsler geç geliyor” diyen Ahmet Turan ise

“Otobüs içindeki vatandaşlar da yaşlılara saygı göstermiyorlar. Gençler zaten tamamen gözlerini kapatıyorlar ama bilmiyorlar ki yarın kendileri de yaşlanacak. Bir şey de diyemiyorsun. Otobüsler çok kalabalık oluyor. Şoförlerde otobüsü sürerken çok acele ediyorlar. ‘Sakat mı, yaşlı mı, düşer mi?’ demiyorlar. Bindiğin gibi otobüse hareket ediyorlar”

ifadelerine yer verdi.

“SAATLERCE BEKLİYORUZ”

Otobüs seferlerinde bir düzensizlik olduğunu söyleyen Gülümser Ertaş,

“Otobüsler zamanında gelmiyor. Saatlerce bekliyoruz. Geç geldiğinde de çok kalabalık oluyor. Dolmuşlara ceza yazıyorlar çok kalabalık olunca ama kendileri de otobüsleri çok fazla dolduruyorlar. Saat başı otobüs koymak yerine yarım saatte bir sefer düzenlense çok daha iyi olacak. Kalabalık azalacak, insanlar tıklım tıklım gitmek zorunda olmayacak”

dedi.

Ziya Kızılgil ise

“Otobüslerin hiçbiri saatinde kalkmıyor ki. Ben 4H otobüslerini kullanıyorum. Artık trafikten midir nedendir bilmiyorum ama geç geliyor. Geliş saatleri birbirini tutmuyor. Yetkililerden bu konuda talebimiz var ama idare ediyoruz. Bu gecikmeleri trafik yoğunluğuna bağlıyorum”

şeklinde konuştu.

“OTOBÜSLER HEP KİLİTLİ”

Otobüslerin hareket saatine kadar kilitli kaldığından şikâyet eden Celal Karakuş,

“Ben Çilesiz’e gidiyorum ama bakın otobüsler hep kilitli. Yağmurda soğukta insanlar bekliyor. Otobüsün saati gelmeden kapıları açılmıyor. Çilesiz otobüslerinin kapısı her zaman kapalı. Bu kapıları açsalar insanlar içeride oturur hareket saatine kadar. Hastası var, yaşlısı var. Bu insanlar neden içeride oturmak varken dışarıda beklesinler? Bu konuda bir şeyler yapılmasını bekliyorum”

ifadelerine yer verdi.