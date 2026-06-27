28 Haziran - 4 Temmuz Emekliler Haftası vesilesiyle resmi bir kutlama mesajı paylaşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, yıllarca döktükleri alın teriyle Türkiye’nin bugünlere gelmesinde büyük pay sahibi olan emeklilere şükranlarını sundu. Vali Yavuz, devletin ve yerel yönetimlerin emeklilerin refahı için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğini vurguladı.

“EMEKLİLERİMİZİ SAYGI VE MİNNETLE SELAMLIYORUM”

Mesajına tüm emeklilere yönelik sevgi ve saygı dilekleriyle başlayan Malatya Valisi Seddar Yavuz, fedakarca çalışan büyüklerin ülke tarihindeki ve kalkınmasındaki rolünü ön plana çıkardı. Vali Yavuz,

"Emekliler Haftası vesilesiyle; yıllarca alın teriyle çalışarak ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine ve bugünlere ulaşmasına katkı sunan kıymetli emeklilerimizi saygı ve minnetle selamlıyorum"

ifadelerine yer verdi.

"EMEKLİLİK GELECEK NESİLLERE AKTARILAN BİR BİLGİ DÖNEMİDİR"

Emekliliğin sadece çalışma hayatının sona ermesi anlamına gelmediğini, aksine kazanılan tecrübelerin toplumun geleceğine ışık tuttuğu yeni bir dönem olduğunu belirten Vali Yavuz,

“Emeklilik, uzun ve özverili bir çalışma hayatının ardından elde edilen kıymetli bir kazanım olduğu kadar, bilgi, tecrübe ve birikimlerin gelecek nesillere aktarıldığı önemli bir hayat dönemidir. Emeklilerimiz, sahip oldukları tecrübelerle toplumumuzun hafızasını oluşturan, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine katkı sağlayan değerli büyüklerimizdir"

ifadelerini kullandı.

"HAYAT STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİ İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ"

Devletin tüm imkanlarıyla emeklilerin yanında olduğunu ve yaşam kalitelerini artırmak adına adımlar attığını hatırlatan Vali Seddar Yavuz, Malatya özelinde de bu hassasiyetin korunacağını belirtti. Emeklilerin huzuru için yerelde de yoğun bir mesai harcandığına dikkat çeken Vali Yavuz,

"Devletimiz, emeklilerimizin hayat standartlarının yükseltilmesi, sosyal ve ekonomik refahlarının artırılması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Bizler de ilimizde, emeklilerimizin huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmeleri için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz"

diye konuştu.

“EMEKLİLERE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

Mesajının son bölümünde tüm emekli vatandaşların haftasını içtenlikle kutlayan Vali Yavuz, ülkeye hizmet etmiş her bir bireye teşekkürlerini sundu. Vali Seddar Yavuz, tebrik mesajını şu iyi dileklerle noktaladı:

"Bu duygu ve düşüncelerle, Emekliler Haftası’nı kutluyor; ülkemize hizmet etmiş tüm emeklilerimize sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyor, kendilerine şükranlarımı sunuyorum."