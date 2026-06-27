Malatya ekonomisinin can damarı olan kuru kayısı ticaretinde devrim niteliğinde adımlar atılmaya devam ediyor. Busabah Medya’ya konuşan Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi planlanan 'Elektronik Satış Salonu' (Mezat) projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Dünya kuru kayısı başkenti Malatya’da, tarımsal makro projeler ve fiziki altyapı yatırımları hız kesmeden sürüyor. Lisanslı depoculuk yatırımları sayesinde üreticinin kara gün dostu haline gelen sistem, dijital entegrasyonla bir üst lige taşınıyor.



"2 TANE ÖNEMLİ 11 BİN TON KAPASİTELİ LİSANSLI DEPO HAYATA GEÇİRİLDİ"

Kuru kayısıda arz-talep dengesini korumak ve ürün kalitesini dünya standartlarında muhafaza etmek adına çok ciddi yatırımlar yaptıklarını belirten Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan,



"Kayısıda çok önemli fiziki altyapılar sağlandı Malatya’da. Bunun en önemli ayağı bize göre kuru kayısıda lisanslı depoculuğun hayata geçirilmesiydi. Bu anlamda çok ciddi çalışmalar yapıldı. 2 tane önemli 11 bin ton kapasiteli lisanslı depo hayata geçirildi. Bu önemli bir fiziki altyapıdır"



diye konuştu.



DİJİTAL MEZAT DÖNEMİ: "ELEKTRONİK SATIŞ SALONU PLANLANIYOR"

Lisanslı depoların sadece bir depolama alanı olmadığını, aynı zamanda entegre birer teknoloji üssü haline geleceğini vurgulayan Başkan Ramazan Özcan, üreticinin yüzünü güldürecek yeni projenin teknik detaylarını şu sözlerle aktardı:



"Lisanslı depolarımızda geniş kapsamlı sınıflandırıcı laboratuvarlar hayata geçiriyoruz. Bununla beraber de mezat diye adlandırdığımız elektronik satış salonu planlanıyor. Fiziki olarak birtakım çalışmalar yaptık, teknik altyapısını yapacağız."



KAYISI BORSASINDA ŞEFFAF VE GÜVENLİ TİCARET

Hayata geçirilecek dijital mezat sistemi sayesinde, Malatya kayısısı laboratuvar analizlerinden geçerek kalitesine göre sınıflandırılacak. Hollanda'daki çiçek borsası modeline benzer bir sistemle çalışacak olan elektronik satış salonu sayesinde, üreticiler ürünlerini değerinde ve en güvenli şartlarda satma imkanına kavuşacak. Bu modern altyapı, hem güncel kayısı fiyatları üzerindeki spekülasyonların önüne geçecek hem de Malatya'nın tarım endüstrisindeki gücünü pekiştirecek.