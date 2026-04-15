Türkiye’de şehirlerin plaka kodlarına yönelik bilinirlik araştırmasında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Listeye göre 01 plaka koduyla Adana ilk sırada yer alırken, 61 ile Trabzon ikinci, 34 ile İstanbul ise üçüncü sırada bulunuyor.

İŞTE TÜM LİSTE

Türkiye’nin en çok bilinen plakaları şöyle:

Birinci sırada 01 Adana

İkinci sırada 61 Trabzon

Üçüncü sırada 34 İstanbul

Dördüncü sırada 55 Samsun

Beşinci sırada 06 Ankara

Altıncı sırada 12 Diyarbakır

Yedinci sırada 35 İzmir

Sekizinci sırada 16 Bursa

Dokuzuncu sırada Malatya

Onuncu sırada 31 Hatay

Listede Adana, Trabzon ve İstanbul gibi şehirlerin üst sıralarda yer alması bu illerin kültürel, sosyal ve medyadaki görünürlüğüyle doğrudan ilişkilendiriliyor. Malatya’nın dokuzuncu sırada yer alması ise kentin plaka bilinirliğinin Türkiye genelinde güçlü bir konuma sahip olduğunu ortaya koyuyor.