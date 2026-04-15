Türkiye’de şehirlerin plaka kodlarına yönelik bilinirlik araştırmasında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Listeye göre 01 plaka koduyla Adana ilk sırada yer alırken, 61 ile Trabzon ikinci, 34 ile İstanbul ise üçüncü sırada bulunuyor.
İŞTE TÜM LİSTE
Türkiye’nin en çok bilinen plakaları şöyle:
Birinci sırada 01 Adana
İkinci sırada 61 Trabzon
Üçüncü sırada 34 İstanbul
Dördüncü sırada 55 Samsun
Beşinci sırada 06 Ankara
Altıncı sırada 12 Diyarbakır
Yedinci sırada 35 İzmir
Sekizinci sırada 16 Bursa
Dokuzuncu sırada Malatya
Onuncu sırada 31 Hatay
Listede Adana, Trabzon ve İstanbul gibi şehirlerin üst sıralarda yer alması bu illerin kültürel, sosyal ve medyadaki görünürlüğüyle doğrudan ilişkilendiriliyor. Malatya’nın dokuzuncu sırada yer alması ise kentin plaka bilinirliğinin Türkiye genelinde güçlü bir konuma sahip olduğunu ortaya koyuyor.