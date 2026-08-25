Asrın felaketi olan, on bir ilimizi yerle bir eden, nice hayatları olumsuz yönde etkileyen o depremin üstünden zaman geçmesine rağmen hala Malatya'da yaşayan insanların belli başlı sıkıntılar çektiği biliniyor.

Bunların içinde esnaflarımız da vardır. Dükkanları yıkılan esnaflarımızın konteynerlerde soğuğu, sıcağı, depremden dolayı şehir dışına çıkan insanların azlığı nedeni ile parasızlığı iliklerine kadar yaşamış, elektrik ve su faturalarını ödemekte bile zorlanmışlardır. Deprem yaşamış basit usule tabii olan esnafların deftere tabi edilmesi ne kadar doğru bunu yöneticilerin biraz düşünmesi gerekir.

Son günlerde gördük ki konteynerlerin kaldırılması konusunda kararlar alınmıştır, fakat daha çoğu dükkanın anahtar teslimi yapılmadığını da Malatya'da yaşayan herkes bilir. TOKİ'nin yaptığı dükkanların fazlası var mıdır? Kiracı olan esnafa yönelik dükkan edindirme konusunda bir çalışma var mıdır? Fazla dükkan var ise parası olana mı kiracı esnafa mı verilecek. Esnaf kardeşlerimiz merak etmektedir. İnşaatların sürdüğü şehirde toz toprak içinde şehrini terk etmeden faaliyet gösteren esnafımıza deprem yaşamamış şehirlerden farklı olarak destekleyici nefes aldıracak teşvikler yapılmalı diye düşünüyorum. Devletimiz güçlüdür ve adildir. Malatya esnafları olarak bu konularda ki mağduriyetlerin giderilmesi adına yöneticilerimizin hassasiyetle adil çalışmalar içinde olduklarını ümit etmekteyiz.

Saygı ve sevgiyle...