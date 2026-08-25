Yürütme ve idare bölümünde yer alan kararlarla birlikte sağlık camiası ile yükseköğretim kurumlarını yakından ilgilendiren düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Acil Sağlık Personelinin Çalışma Esasları Değişti

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan ambulans ve acil bakım teknikerleri ile acil tıp teknisyenlerinin sahadaki çalışma ve uygulama esasları güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlendi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne Yeni Merkez

Resmi Gazete’de yer alan bir diğer kararla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesinde "Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi" kuruldu. Yayımlanan yönetmelik; merkezin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline dair hükümleri kapsıyor. Dijital eğitim, yapay zeka uygulamaları ve akademisyenler ile öğrencilere yönelik gelişim programları merkezin öncelikli hedefleri arasında yer alacak.

İlan Bölümünde Neler Var?

Resmi Gazete’nin ilan bölümünde ise kamu kurumlarının artırma, eksiltme ve ihale ilanlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas tarafından belirlenen güncel döviz kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri paylaşıldı.