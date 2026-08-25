Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenirken, rüzgarın ise değişik yönlerden orta kuvvette, zaman zaman yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor. Günün en yüksek sıcaklığının 38 derece ile Yazıhan’da ölçülmesi bekleniyor.

Kuzey İlçelerinde Sağanak Yağış Uyarısı

Öğle saatlerinden itibaren Malatya’nın kuzeyinde yer alan Arapgir, Arguvan, Darende, Hekimhan ve Kuluncak ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Merkez ve diğer ilçelerde ise havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

İlçe İlçe Hava Durumu ve En Yüksek Sıcaklıklar

Merkez: Parçalı ve az bulutlu, 35°C

Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu, 38°C

Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu, 37°C

Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu, 36°C

Kale: Parçalı ve az bulutlu, 35°C

Pütürge: Parçalı ve az bulutlu, 35°C

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 35°C

Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu, 34°C

Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu, 34°C

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 34°C

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 33°C

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 33°C

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 33°C