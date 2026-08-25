Vatandaşlardan gelen dini ve ticari soruları yanıtlamaya devam eden Din İşleri Yüksek Kurulu, son dönemde sıkça merak edilen faizli kredi ile yapılan alışverişlerde satıcının konumuna ilişkin fetvayı yayımladı. Müslümanların finansman ve mal ihtiyaçlarını dinen meşru yollarla karşılaması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, faizli işlemlere bilerek aracılık edenlerin de sorumluluğa ortak olacağı hatırlatıldı.

İki Ayrı İşlem Olarak Değerlendiriliyor

Açıklamada, İslam dininde faizli kredi işlemlerinin kesin olarak yasaklandığı ve bu tür muamelelerde bulunanların şer’i açıdan sorumlu olacağı hatırlatıldı. Ancak faizli kredi kullanarak alışveriş yapan kişinin iki bağımsız işlem gerçekleştirdiğine dikkat çekildi. Buna göre, müşteri ile banka veya finansman şirketi arasında yapılan ilk akit olan kredi sözleşmesi dinen haram kabul edilirken, müşteri ile mal veya hizmet satıcısı arasında kurulan ikinci akit olan satım sözleşmesi ise meşru bir ticaret olarak değerlendirilmektedir.

Satıcı Vebale Ortak Olur mu?

Hukuki mahiyetleri bakımından birbirinden bağımsız olan bu sözleşmelerin hükümlerinin de ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirten kurul; helal bir mal veya hizmeti satan kişinin, kredi kullanımına aracılık etmediği, teşvikte bulunmadığı veya kefil olmadığı sürece faiz vebaline ortak olmayacağını vurguladı. Bununla birlikte, Müslümanların ticari hayatlarında meşru finansman yöntemlerini tercih eden kişilerle alışveriş yapmalarının daha uygun olduğu ifade edildi.

Malatya Namaz Vakitleri

Öte yandan, günlük ibadetlerini idrak edecek vatandaşlar için namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak: 04:15

Güneş: 05:43

Öğle: 12:36

İkindi: 16:17

Akşam: 19:14

Yatsı: 20:36