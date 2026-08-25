Elazığ ile Malatya sınırlarını çizen Karakaya Baraj Gölü, sıra dışı bir spor başarısına ev sahipliği yaptı. Uzun süredir bu parkur için hazırlık yapan 40 yaşındaki sporcu Alper Öz, Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Pınarlı köyünden göle girerek Malatya’ya doğru kulaç atmaya başladı.

Yaklaşık 3 bin 300 metrelik mesafeyi kapsayan zorlu geçiş boyunca büyük bir fiziksel ve zihinsel dayanıklılık sergileyen Öz, palet kullanmadığı gibi güvenlik amacıyla kendisine eşlik eden tekneye de hiçbir aşamada dokunmadı. Akıntıya ve mesafeye karşı kesintisiz 4 saat boyunca yüzen sporcu, Malatya’nın Kale ilçesinde karaya çıkarak hedefini başarıyla tamamladı.

Suya girmeden hemen önce geçiş planını anlatan Alper Öz, heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

"Elazığ'dan Malatya'ya geçme planımı bugün uyguluyorum. Bana tekne ile eşlik edecekler. Uzun zamandır hazırlanıyordum. Su gayet güzel. Tekneye dokunmadan, palet kullanmadan direkt yüzerek Elazığ'dan Malatya'ya geçeceğim. Karşı taraf Kale ilçesi."

Herhangi bir ekipman desteği almadan tamamen kas gücüyle gerçekleştirilen bu zorlu geçiş, bölgede açık su sporlarına olan ilgiyi artıracak nitelikte önemli bir başarı olarak değerlendirildi.