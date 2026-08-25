Okulların açılmasına ve sınav dönemlerine kısa bir süre kala yükselen kırtasiye, kitap ve okul malzemesi fiyatları, öğrencilerin ve velilerin bütçesini ciddi şekilde sarsıyor. Çarşı ve pazardaki kırtasiye tezgahlarında yüksek fiyatlarla karşılaşan vatandaşlar, bütçelerini koruyabilmek adına alternatif yollar arıyor. Fiziksel mağazalardaki etiketi gören pek çok kişi alışverişini internet üzerinden tamamlarken, sınav hazırlığındaki öğrenciler ise yüksek fiyata ulaşan ders kitapları yerine dijital materyal kullanımına yöneliyor.

"10 Bin TL Bütçe Ayırdım Ama Yetmeyecek"

Katlanan harcamaların aile bütçesinde açtığı derin yaralara değinen veliler, yetkililerin kırtasiye piyasasına müdahale etmesini talep etti. Üç öğrenci yetiştirdiğini ve asgari ücretle geçinen bir ailenin bu yükü kaldırmasının imkansız olduğunu söyleyen Resul Aktaş, şunları aktardı:

"Bugün sadece bir okul çantası 1.500 ile 2.000 TL arasında değişiyor. Basit bir uçlu kalem bile 150 TL olmuş. Asgari ücretle çalışan bir insan evinin kirasını mı ödesin, mutfak geçimini mi sağlasın, yoksa çocuğunu mu okutsun? Yetkililerin artık bu kırtasiye ve okul harcamalarına acilen bir el atması şart." Altın fiyatları için dev bankalardan yeni tahmin! İçeriği Görüntüle

İki çocuğu için eğitim alışverişine çıktığını ve 10 bin TL bütçe ayırdığını ancak bu rakamın bile eridiğini dile getiren veli Zübeyde İkiz,

"Okul alışverişi için 10 bin TL bütçe ayırdım ama bu paranın yetmeyeceğini çok iyi biliyorum. En ufak bir beslenme çantası bile 600 TL'den başlıyor ki bu fahiş bir rakam. Üstelik her sene okul formaları değişiyor, her yıl sıfırdan kıyafet almak zorunda kalıyoruz. Kırtasiyesi, kalemi, defteri derken bu ekonomik şartlarda ve geçim sıkıntısında çocuk okutmak gerçekten çok zor"

ifadelerine yer verdi.

"Mağaza Fiyatları El Yakıyor, İnternet Çok Daha Avantajlı"

Sınav maratonuna hazırlanan üniversite adayları kırtasiye dükkanlarındaki yüksek etiketlerden ve aradıkları materyallere uygun şartlarda ulaşamamaktan dert yandı. Üniversite sınavına hazırlanan Ali Kerem Sucu, kırtasiye maliyetlerinin her kesimden insanı zorladığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Hemen hemen hiçbir yerden istediğimiz şeyi anında temin edemiyoruz. Genelde internetten alışveriş yapıyoruz çünkü şu anda kırtasiyelerin çoğu çok pahalı. Dar gelirli bir aileyi geçtim, artık normal gelirli bir ailenin bile zorlanacağı türden fiyatlarla karşı karşıyayız. Bu durumdan sadece ben değil, çevremdeki tüm öğrenciler şikayetçi."

Bir diğer üniversite adayı Eray, mağazalar arasındaki fiyat farklılıklarına ve internet seçeneğine değinerek,

"Bazı kırtasiyelerde kitaplar nispeten daha uygun, eski fiyatlardan zam gelmemiş haliyle satılabiliyor. Ancak bunun dışındaki çoğu kırtasiyenin genel olarak çok pahalı olduğunu düşünüyorum. İnternetten sipariş vermek dükkanlara göre çok daha mantıklı geliyor"

dedi.

“İnternetten Sipariş Etmek Çok Daha Ucuza Geliyor”

Kargo masraflarına rağmen sanal mağazaların daha ekonomik olduğunu belirten Mert Tuna ise,

"Kargo parası veya ek masraflar dahil olsa bile internetten sipariş etmek kırtasiyeden almaktan çok daha ucuza geliyor. Mahalledeki dükkanların ve mağazaların bu fiyatları makul seviyelere düşürmesi gerekiyor"

şeklinde konuştu.

"Kitap Fiyatları Yanına Yaklaşılmıyor, Çözümü PDF'te Buldum"

Eğitim materyallerindeki artışın öğrencileri dijital çözümlere ittiğini ifade eden KPSS adayı Kadir Tuğay, test ve hazırlık kitaplarındaki etiketlerin ulaştığı seviyeyi şu sözlerle aktardı:

"Sadece bir paragraf kitabına 300 TL verdim. İlk defa tek bir kitaba bu kadar yüksek bir para ödemek bana çok tuhaf ve ağır geldi. Kalem, silgi, kalem ucu gibi en temel ürünler bile fahiş seviyelerde. Toptan alınıp perakende satıldığı için dükkanlarda fiyatlar katlanıyor. Bu yüzden üniversite hayatım boyunca 3-4 yıldır hiç basılı kitap almıyorum, derslerime tamamen ücretsiz olan PDF'ler üzerinden çalışıyorum. Sadece ders materyalleri değil, okuma kitapları bile yanına yaklaşılmaz hale geldi."