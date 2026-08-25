Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgi notuna göre, Malatya’nın iki büyük merkez ilçesi Yeşilyurt ve Battalgazi’de toplam yaklaşık 584 bin kişi yaşamaktadır. 2025 yılı nüfus verilerine göre Yeşilyurt’un nüfusu 309 bin 890, Battalgazi’nin nüfusu ise 274 bin 563’tür.

Malatya’da içme ve kullanma suyu ihtiyacı mevsimlere göre önemli ölçüde değişmektedir. 2026 yılı için kış döneminde sistem yaklaşık 2.500 litre/saniye seviyesinde işletilebilirken, yaz döneminde ihtiyaç debisi yaklaşık 3.200 litre/saniye seviyesine çıkmaktadır. Bu değerler günlük yaklaşık 216 bin m³ ve 276 bin m³ suya karşılık gelmekte; yaz döneminde kışa göre yaklaşık yüzde 28 oranında, günlük 60 bin m³ civarında ilave su ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Tüketim Artışının Nedenleri ve Yeni Yerleşim Alanları

Malatya’da yaz su talebini yalnızca sıcaklık değil, kayısı ekonomisinin oluşturduğu mevsimsel nüfus ve sulama hareketliliği de büyütmektedir. Malatya kent merkezinin ova içerisinde yer alması ve şehir şebekesinin kentsel yerleşimin yanı sıra Malatya Ovası’nın önemli bir bölümüne de hizmet vermesi nedeniyle yaz aylarında bahçe sulamaları şebeke talebi üzerinde önemli bir yük oluşturmaktadır. Kayısı bahçelerinin sulama döneminin yaz aylarına denk gelmesi bu etkiyi daha da belirgin hale getirmektedir.

Bunun yanında yaz aylarında Malatya’da belirgin bir şekilde yaşanan başta mevsimlik işçiler kaynaklı mevsimsel nüfus hareketliliği, artan tüketim talebi, park-bahçe ve peyzaj sulamaları, yaz döneminde artan inşaat faaliyetleri dönemsel su ihtiyacı artışının diğer başlıca sebepleridir.

Yanı sıra 2026 yılı deprem konutlarının büyük oranda tamamlandığı ve teslim ve yerleşme süreçlerinin yoğun bir şekilde devam ettiği bir yıldır. 2026 yılında, önceki yıllarda su verilen alanlara ek olarak, başta İkizce, Bahçebaşı, Çamurlu, Akoğuz Kışlası bölgelerindeki TOKİ konutları olmak üzere ayrıca bir çok rezerv alana da su temini sağlanmıştır.

2025 ve 2026 Yaz Dönemlerinin Karşılaştırılması

2025 ve 2026 yaz dönemlerinin karşılaştırılması, şebeke işletmesi açısından dikkat çekici bir iyileşmeye işaret etmektedir. 2025 yazında sistemin sağlıklı şekilde işletilebilmesi için yaklaşık 3.600 litre/saniye su sisteme verilirken, 2026 yazında yaklaşık 3.200 litre/saniye ile sistem rahat şekilde işletilebilmektedir.

Bu karşılaştırmayı önemli kılan hususlardan biri de iki yıl arasındaki kayısı üretimidir. 2025 yılında yaşanan don afeti nedeniyle kayısı üretimi çok düşük seviyede kalırken, 2026 yılında iyi bir rekolte ve yoğun bir hasat dönemi yaşanmıştır. Buna rağmen 2026 yazında sistemin bir önceki yıla göre yaklaşık 400 litre/saniye daha düşük debiyle işletilebilmesi önemli bir kazanım olarak değerlendirilmektedir.

400 litre/saniyelik fark, günlük yaklaşık 34 bin 500 m³ daha az suyun sisteme verilmesi anlamına gelmektedir. Son dönemde yürütülen su kayıplarının azaltılması, yüzeye çıkmayan arızaların tespit edilerek onarılması ve içme suyu şebekesindeki rehabilitasyon çalışmalarının bu iyileşmeye önemli katkı sağladığı değerlendirilmektedir.

Özetle Malatya’da yaz dönemindeki su ihtiyacı; sıcaklık artışı, kayısı tarımına bağlı sulama ihtiyacı ve mevsimsel nüfus hareketliliğinin aynı dönemde birleşmesiyle en yüksek seviyesine ulaşmaktadır. Buna karşılık kayıp azaltma ve şebeke rehabilitasyon çalışmaları sayesinde 2026 yılında, kayısı üretimi ve hasat hareketliliğinin yüksek olduğu bir dönemde dahi sistemin önceki yıla göre daha düşük debilerle sağlıklı şekilde işletilebilmesi mümkün olmuştur.

BİLGİ NOTUNDAN RAKAMLAR

Toplam Merkez Nüfusu (2025): 584 bin (Yeşilyurt: 309.890 | Battalgazi: 274.563)

584 bin Kış Dönemi İhtiyaç Debisi: Yaklaşık 2.500 litre/saniye (Günlük yaklaşıkm 216 bin m³)

Yaklaşık 2.500 litre/saniye Yaz Dönemi İhtiyaç Debisi: Yaklaşık 3.200 litre/saniye (Günlük yaklaşık 276 bin m³)

Yaklaşık 3.200 litre/saniye Mevsimsel İlave İhtiyaç: Günlük yaklaşık 60 bin m³ (yüzde 28 artış)

Günlük yaklaşık 60 bin m³ 2025 Yazı Sistem Debisi: Yaklaşık 3.600 litre/saniye

Yaklaşık 3.600 litre/saniye 2026 Yazı Sistem Debisi: Yaklaşık 3.200 litre/saniye

Yaklaşık 3.200 litre/saniye Debi Farkı ve Tasarruf: 400 litre/saniye (Günlük yaklaşık 34 bin 500 m³ daha az suyla işletim)

400 litre/saniye Su Temini Sağlanan Yeni Alanlar: İkizce, Bahçebaşı, Çamurlu, Akoğuz Kışlası TOKİ Konutları ve Rezerv Alanlar