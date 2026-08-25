Malatya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yeşilyurt Belediyesi, Battalgazi Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen 9. Uluslararası Altın Kayısı Açık Satranç Turnuvası, Sanat Merkezi Fuaye Alanı’nda başladı. "Zekanın Gücü, Stratejinin Zaferi" temasıyla düzenlenen organizasyonda yer alan minik sporcu Toprak Kılavuz ve ona destek olan babası Kemal Kılavuz, turnuva atmosferini değerlendirdi.

"Masa Başındaki Heyecan Farklı Bir Şey"

Geçen yılın ardından bu yıl da turnuva salonunda yerini alan genç yetenek Toprak Kılavuz, hissettiği duyguları şu sözlerle aktardı:

"Çok heyecanlıyım. Yani masa başındaki heyecan farklı bir şey. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum."

Geçen yılki deneyiminin ardından yeniden turnuva masasına oturmanın motivasyonuyla hamle yapan Toprak, organizasyonda bulunmaktan büyük keyif aldığını dile getirdi.

"Oğlumun Hayallerinin Peşinden Koşuyorum"

Oğlunun satranç tutkusuna her zaman destek olduğunu belirten baba Kemal Kılavuz

"Buraya gelmemizdeki en büyük sebep tabii ki oğlum. Oğlumun satranca çok büyük bir ilgisi var. Biz de oğlumun hayallerinin peşinden koşup, ben de hayallerinin peşinden koşan bir evlat için destekliyorum. Buraya sistem üzerinden başvuru yaptık. Geçen yıl da katılmıştık, o organizasyon da çok güzeldi. Bu yıl da bakalım inşallah daha iyi olur. Çok heyecanlıyız. Oğlum da çok heyecanlı. Umarım hem bizim için hem tüm yarışmacılar için güzel bir turnuva olur"

diye konuştu.

Organizasyona Tam Not

Sıcak havaya rağmen turnuva alanında her detay düşünülerek konforlu bir ortam sağlandığını ifade eden baba Kılavuz, organizasyon komitesine teşekkür etti. Kılavuz

"Bir defa kapalı alanda klimalı bir ortamda olması çok güzel çocuklarımız için. Bizler için dışarıda çadır kurmuşlar, bu da güzel bir şey. Zaten 9.'su düzenlendiği için Malatya bu konuda tecrübeli. O anlamda turnuvayı organize eden kim varsa, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Sanırım Büyükşehir Belediyesi'nin de çok büyük katkıları var. Organizasyona, Gençlik Spora, Federasyona ve Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederim. Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Çocuklar için ikramlıklar ayarlanmış, klimalı bir ortam... Bunlar önemli şeyler"

dedi.

24 Ağustos’ta başlayan turnuva, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek ödül ve kapanış töreniyle tamamlanacak.