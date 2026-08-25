Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yıpranan yol altyapısını modern standartlara kavuşturmak amacıyla saha mesaisini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Çavuşoğlu Mahallesi’nde altyapı işlemleri tamamlanan güzergahlarda başlatılan sıcak asfalt serim çalışmalarıyla hem araç trafiğinin düzenli hale getirilmesi hem de mahallelilerin daha güvenli ve konforlu yollara kavuşması hedefleniyor.

Mahalle Sakinlerinden Belediye Ekiplerine Teşekkür

Yürütülen yol yenileme çalışmaları mahalle sakinleri ve bölge esnafı tarafından memnuniyetle karşılanırken, Çavuşoğlu Mahalle Muhtarı Ferhat Dönmez de mahalledeki altyapı hamlesinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ve belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Saha Mesaisinin Detayları

Çavuşoğlu Mahallesi'nde altyapısı tamamlanan güzergahlarda bin 500 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirilerek ulaşım standartları yükseltiliyor. Yürütülen yol yenileme çalışmaları sadece anlık ihtiyaçları karşılamayı değil, Yeşilyurt’un imar ve ihya sürecini destekleyen kalıcı bir altyapı oluşturmayı hedefliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz mevsiminin yüksek sıcaklıklarına rağmen sahada kesintisiz bir mesai harcarken, asfalt seriminin tamamlanmasıyla birlikte mahalle genelinde çevre düzenleme ve peyzaj adımlarına geçilmesi planlanıyor.

"İlçemizin Geleceğine Sağlam Temeller Atıyoruz"

Saha incelemeleri sırasında açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, yapılan yatırımların şehir yaşam kalitesine doğrudan etki ettiğini vurguladı.

Geçit,

"İlçemizin gelişen ve değişen bölgelerinden Çavuşoğlu Mahallemizin ulaşım altyapısını modern, konforlu ve güvenli hale getirmek için planlanan yatırımları hayata geçiriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz şu anda burada 1.500 ton sıcak asfalt serimi yapıyorlar. Çalışmalar tamamlandığı zaman çevre düzenlemesini de gerçekleştirerek mahallemizin yaşam seviyesini çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Yaz sıcaklarına rağmen sahada alın teri döken, vatandaşlarımızın konforu için gece gündüz demeden çalışan tüm mesai arkadaşlarıma özverili gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum"

dedi.