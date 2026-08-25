Malatya’nın şehir içi trafik yükünü hafifletecek ve alternatif ulaşım ağını genişletecek Kuzey ve Güney Kuşak Yollarında süreç hız kesmeden ilerliyor. 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde birinci etapları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan stratejik projede, ekipler ikinci etap sahalarına odaklandı.

Güney Kuşak Yolu’nun kritik akslarından biri olan Çamurlu bölgesindeki çalışmaları sahada inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yürütülen faaliyetler hakkında teknik ekipten detaylı bilgi aldı. Güzergâhta özellikle zorlu arazi şartlarında yarma ve dolgu işlemlerinin yoğun şekilde devam ettiğini aktaran Başkan Er, sahadaki iş makinelerinin Akoğuz Kışlası bölgesine kadar ulaştığını vurguladı.

Başkan Sami Er Hedef Tarihi Açıkladı "2027'de Tamamlayacağız"

Kuzey ve Güney Kuşak Yollarının Malatya'nın gelecek ulaşım altyapısı açısından hayati bir önem taşıdığına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, projelerin tamamlanma takvimiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kuzey ve Güney Kuşak Yollarımızın birinci etaplarını kısa bir süre içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şimdi her iki yolumuzun ikinci etaplarında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güney Kuşak Yolu’nda özellikle Çamurlu bölgesinde yoğun bir çalışma var. Yarma ve dolgu çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız Akoğuz Kışlası bölgesine kadar ulaştı. Güney Kuşak Yolu’nun ikinci etabındaki çalışmalarımız planlanan program doğrultusunda ilerliyor. Güzergâhı 2027 yılı içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına sunmayı hedefliyoruz. Kuzey Kuşak Yolu’muzun ikinci etabı için de aynı hedef geçerli."

Malatya Şehir İçi Trafiği Nefes Alacak

Kentin ulaşım altyapısını modern ve işlevsel bir yapıya kavuşturmak amacıyla kent genelindeki altyapı hamlelerinin süreceğini belirten Başkan Er, projelerin tamamlanmasıyla şehir içi ulaşımda stratejik bir rahatlama yaşanacağını kaydetti.

Kuşak yollarının tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle birlikte; Malatya'da şehir içi trafik yoğunluğunun belirgin şekilde azaltılması, alternatif ulaşım rotalarının artırılması ve kentin ulaşım ağının daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.