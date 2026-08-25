Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Konteyner Kent’te acı bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan 62 yaşındaki engelli vatandaş K.Ç.’den 3 gün boyunca haber alamayan yakınları, durumundan endişe ederek yaşadığı konteynere gitti.

Açık Kapı Şüphesiyle İçeri Girdiler

Konteynerin kapısının açık olduğunu fark eden yakınları şüphelenerek içeri girdi. K.Ç.’yi içeride hareketsiz halde bulan aile bireyleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı fiziki kontrollerde 62 yaşındaki K.Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazesi Adli Tıp Morguna Kaldırıldı

Uzun süre önce felç geçirdiği, tekerlekli sandalye kullandığı ve çeşitli kronik rahatsızlıklarının bulunduğu öğrenilen K.Ç.’nin cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcının gerçekleştirdiği detaylı incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlk Bulgular Doğal Ölümü İşaret Ediyor

Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde ölümün kronik rahatsızlıklara bağlı doğal nedenlerle gerçekleştiği değerlendirilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.