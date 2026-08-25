Malatya’da deprem sonrası yürütülen kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmaları kapsamında Battalgazi ilçesinin çehresi değişmeye devam ediyor. Çevre Yolu ile kamuoyunda "Arap Osman Kavşağı" olarak bilinen bölge arasında yükselen Cırıkpınar Rezerv Alanı projesinde teslimat sürecinde son viraja girildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, şantiye sahasını ziyaret ederek yürütülen saha çalışmaları ve teslimat takvimi hakkında Şantiye Şefi Mustafa Yaşar’dan kapsamlı bilgi aldı. Toplam 384 konut ile 120 iş yerinin yer aldığı projede bugüne kadar 244 konutun anahtar tesliminin yapıldığını duyuran Taşkın, kalan hak sahipleri için de tarih verdi.

"Dar Sokakların Yerini Bulvar Genişliğinde Yollar Aldı"

Cırıkpınar Mahallesi’nin afet öncesi dönemde dar sokakları ve düzensiz altyapısıyla hatırlandığını, özellikle eski Maliye binası çevresindeki hurdacı depoları nedeniyle ulaşımın aksadığını vurgulayan Başkan Taşkın, bölgenin geçirdiği mimari dönüşümü şu sözlerle anlattı:

"Cırıkpınar Mahallemizde 384 konut ve 120 iş yerinden oluşan projemiz artık tamamlanma aşamasına geldi. Şu ana kadar 244 konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik. Kalan yaklaşık 140 konutun da bir-iki hafta içerisinde vatandaşlarımıza teslim edilmesi planlanıyor. Bölgeyi yakından bilen hemşehrilerimiz, Maliye binasının yan tarafındaki eski sokakların durumunu hatırlar. Hurdacı malzemelerinin yığıldığı, tek bir aracın dahi güçlükle ilerlediği o dar sokakların yerini bugün cadde genişliğinde modern yollar aldı."

Kesintisiz Ulaşım Ağı MATİM, Çavuşoğlu ve Adliye Hattı Bağlandı

Yeni imar planı sayesinde bölgedeki ulaşım aksının tamamen yenilendiğini kaydeden Başkan Taşkın; Cırıkpınar’dan eski Adliye ve Maliye alanlarına, MATİM İş Merkezi’ne ve Çavuşoğlu Mahallesi’ne kadar kesintisiz bir araç ve yaya trafiği oluşturulduğunu belirtti. Şantiye bariyerleri ile konteynerlerin kaldırıldığı bölgeye artık Yıldız Büfe ve Salköprü güzergâhları üzerinden de rahatça ulaşılabiliyor.

Projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve teknik ekibe teşekkür eden Taşkın, yeni konutların Malatya’ya hayırlı olmasını temenni etti.

Cırıkpınar Kalan Konutlar ve İş Yerleri Ne Zaman Teslim Edilecek?

Projenin teknik detayları ve kura süreçleri hakkında açıklamalarda bulunan Cırıkpınar Rezerv Alanı Şantiye Şefi Mustafa Yaşar, kalan hak sahiplerini sevindirecek takvimi paylaştı.

İnşaat faaliyetlerinin eksiksiz yürütüldüğünü belirten Yaşar, şu bilgileri verdi:

Kalan Konutların Teslim Tarihi: Herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde kalan 140 civarındaki konut önümüzdeki hafta içinde hak sahiplerine teslim edilecek.

Herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde kalan 140 civarındaki konut önümüzdeki hafta içinde hak sahiplerine teslim edilecek. İş Yerlerinde Son Durum: Proje kapsamında inşa edilen 120 iş yeri fiziki olarak tamamen hazır durumda. Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından dükkanların da anahtarları hak sahiplerine dağıtılacak.