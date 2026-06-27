Malatya’da gece yarısı silah sesleri yükseldi. Yeşilyurt ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin (AVM) otoparkı, güpegündüz gerçekleştirilen planlı saldırıları aratmayacak cinsten bir dehşete sahne oldu. Seyir halindeki bir araçtan pompalı tüfekle kurşun yağdırılan genç, kanlar içerisinde yere yığıldı. Güvenlik güçlerini alarma geçiren olayın ardından Malatya polisi, kaçan şüpheliyi yakalamak için adeta zamanla yarıştı.

ARAÇ İÇİNDEN KURŞUN YAĞDIRDI

Korkunç olay, dün saat 23.15 sıralarında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Çevre Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bölgede faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinin açık otopark alanında bulunan 22 yaşındaki A.D., henüz kimliği tespit edilemeyen bir araçtan açılan ateşin hedefi oldu. Kimliği belirsiz saldırgan ya da saldırganlar, pompalı tüfekle peş peşe ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.

AĞIR YARALANAN GENÇ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ’NE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların büyük korku yaşadığı silahlı saldırı sonrası ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan ve sol kolundan isabet alan A.D.’nin çok fazla kan kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı genç, ambulansla ivedi şekilde Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren gencin durumunun takibi sürdürülüyor.

MALATYA POLİSİ KAÇAN SALDIRGANI SİLAHIYLA BİRLİKTE KISKIVRAK YAKALADI

Olay yerini ablukaya alan Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde otopark zemininde biri dolu olmak üzere toplam 2 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen asayiş ekipleri, saldırganın kimliğini kısa sürede deşifre etti. Saldırının şüphelisi olduğu belirlenen B.A., polis ekiplerinin titiz takibi sonucu olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

ZANLI ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLECEK

Malatya'da infiale yol açan AVM otoparkındaki silahlı kavga ve yaralama olayıyla ilgili emniyetteki işlemler devam ediyor. Gözaltına alınan zanlı B.A.’nın jandarma/polis sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. Olayın alacak verecek davası mı yoksa geçmişe dayalı bir husumet mi olduğu yönündeki geniş çaplı soruşturma ise çok yönlü olarak sürdürülüyor. Kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması adına otoparklar ve umuma açık alanlardaki denetimlerin artırılacağı bildirildi.